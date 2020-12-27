Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
23:30
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

«Русские играют как свиньи». Чехи опустились до оскорблений после травмы Лауко 

Чемпионат.com 1 час назад
МЧМ-2020 сборная России начинала матчем с хозяевами турнира — чехами. Ещё до встречи были опасения, что просто так эта игра не закончится и, к сожалению, они подтвердились. Один из лидеров чешской команды Якуб Лауко получил травму в первой же смене, столкнувшись сразу с двумя россиянами, и, как выяснилось на следующий день, был вынужден досрочно завершить турнир. Чехи выиграли, а после победы принялись обвинять русских.
Надо сказать, основания для злости у чехов были — Егор Соколов встретил Лауко коленом в колено. Вряд ли специально — оба игрока были сосредоточены на шайбе, но получилось то, что получилось. Затем на падающего чеха налетел ещё и Воронков, но основной урон был именно от столкновения с Соколовым.

«Cразу почувствовал боль, а когда мне положили на ногу лёд, понял, что всё плохо. Русский ударил меня коленом в колено. Моя нога словно пошла вовнутрь. Играю с брекетами на обеих ногах, и правая нога просто провалилась внутрь. Второй удар уже ничего не значил, всё случилось после первого столкновения. Было ли там удаление? Не знаю. Может быть, это и был неудачный момент, но меня ударили прямо в колено. Не знаю, кто из русских меня атаковал. С этим уже ничего не поделать. Русские говорят, что я просто неудачно упал. Но я не согласен с такой позицией. Любой, кто посмотрит эпизод, увидит, что я упал в результате удара. Теперь предстоит несколько недель лечения», — говорил Лауко спустя пару дней, когда стало ясно, что МЧМ для него закончен.

Судьи этот момент оставили без внимания, не дав Соколову даже двух минут, но от недостатка большинства чехи в этом матче не страдали. Россияне трижды оставались втроём против пятерых и один раз всё-таки пропустили. Тот гол стал для чехов победным.
Егор Соколов был готов извиниться перед Лауко, но своей вины в эпизоде не видел: «Моё столкновение с Лауко? В принципе, я ничего не делал. Поднял клюшку сзади, не пытался нанести ему травму, и вообще никогда не намерен такое делать. Это хоккей. Желаю Лауко скорейшего выздоровления и надеюсь, что у него всё будет хорошо. Если бы я его сейчас увидел, я бы извинился. Но, повторюсь, намеренно я ничего не делал, он просто неудачно упал».
Тренер чехов Вацлав Варада тоже склонялся к тому, что Соколов не виноват, а вот капитан команды опустился до оскорблений и обозвал русских свиньями: «Это судьи, они так увидели. Оглядываясь назад, могу сказать, что там было удаление. Я бы не ставил это под сомнение, но, к сожалению, нам пришлось играть за Якуба. Это русские — атаковали Лауку, атаковали Дости (вратаря Лукаша Достила — прим. „Чемпионата“)… Они не могут играть иначе, а уже когда проигрывают, то играют как свиньи. К сожалению, нам ничего не остаётся, как вставать на его защиту, играть за него», — сказал Либор Забрански.
Эмоции чехов понятны, но они будто бы забыли МЧМ-2019, когда сам Лауко толкнул в спину Василия Подколзина. Причём сделал это не случайно, а вполне намеренно, когда наш нападающий уже потерял равновесие и летел в борт. Разница была в том, что Подколзин, к счастью, избежал серьёзной травмы и доиграл турнир до конца, а Лауко получил две минуты.
Мало того, на послематчевом рукопожатии Лауко чуть не устроил драку с Подколзиным. Хотя, по идее, если кто и должен был жаждать мести, так это наши ребята. Но они всё сказали счётом на табло, и махать кулаками после драки были не намерены. Подколзин увернулся от выпада Лауко и спокойно поехал дальше, погасив конфликт в зародыше.
Что нас ждёт в новой серии противостояния России и Чехии, узнаем утром 28 декабря. Хочется надеяться, что всё обойдётся без грязных приёмов, травм или мордобоя, и мы насладимся красивым хоккеем.
Чемпионат.com: последние новости
Канадцы со счётом 16:2 разгромили Германию на МЧМ-2021 Канадцы со счётом 16:2 разгромили Германию на МЧМ-2021 Швеция — Чехия – 7:1 – видео, голы, обзор матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 Швеция — Чехия – 7:1 – видео, голы, обзор матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 Ушёл из жизни отец Хабибулина. Давыдов будет исполнять обязанности тренера вратарей на МЧМ Ушёл из жизни отец Хабибулина. Давыдов будет исполнять обязанности тренера вратарей на МЧМ
Комментарии 67
Хоккей , Видео , Егор Соколов , Василий Подколзин , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение