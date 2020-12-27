МЧМ-2020 сборная России начинала матчем с хозяевами турнира — чехами. Ещё до встречи были опасения, что просто так эта игра не закончится и, к сожалению, они подтвердились. Один из лидеров чешской команды Якуб Лауко получил травму в первой же смене, столкнувшись сразу с двумя россиянами, и, как выяснилось на следующий день, был вынужден досрочно завершить турнир. Чехи выиграли, а после победы принялись обвинять русских.

Надо сказать, основания для злости у чехов были — Егор Соколов встретил Лауко коленом в колено. Вряд ли специально — оба игрока были сосредоточены на шайбе, но получилось то, что получилось. Затем на падающего чеха налетел ещё и Воронков, но основной урон был именно от столкновения с Соколовым.

«Cразу почувствовал боль, а когда мне положили на ногу лёд, понял, что всё плохо. Русский ударил меня коленом в колено. Моя нога словно пошла вовнутрь. Играю с брекетами на обеих ногах, и правая нога просто провалилась внутрь. Второй удар уже ничего не значил, всё случилось после первого столкновения. Было ли там удаление? Не знаю. Может быть, это и был неудачный момент, но меня ударили прямо в колено. Не знаю, кто из русских меня атаковал. С этим уже ничего не поделать. Русские говорят, что я просто неудачно упал. Но я не согласен с такой позицией. Любой, кто посмотрит эпизод, увидит, что я упал в результате удара. Теперь предстоит несколько недель лечения», — говорил Лауко спустя пару дней, когда стало ясно, что МЧМ для него закончен.

Судьи этот момент оставили без внимания, не дав Соколову даже двух минут, но от недостатка большинства чехи в этом матче не страдали. Россияне трижды оставались втроём против пятерых и один раз всё-таки пропустили. Тот гол стал для чехов победным.

Егор Соколов был готов извиниться перед Лауко, но своей вины в эпизоде не видел: «Моё столкновение с Лауко? В принципе, я ничего не делал. Поднял клюшку сзади, не пытался нанести ему травму, и вообще никогда не намерен такое делать. Это хоккей. Желаю Лауко скорейшего выздоровления и надеюсь, что у него всё будет хорошо. Если бы я его сейчас увидел, я бы извинился. Но, повторюсь, намеренно я ничего не делал, он просто неудачно упал».

Тренер чехов Вацлав Варада тоже склонялся к тому, что Соколов не виноват, а вот капитан команды опустился до оскорблений и обозвал русских свиньями: «Это судьи, они так увидели. Оглядываясь назад, могу сказать, что там было удаление. Я бы не ставил это под сомнение, но, к сожалению, нам пришлось играть за Якуба. Это русские — атаковали Лауку, атаковали Дости (вратаря Лукаша Достила — прим. „Чемпионата“)… Они не могут играть иначе, а уже когда проигрывают, то играют как свиньи. К сожалению, нам ничего не остаётся, как вставать на его защиту, играть за него», — сказал Либор Забрански.

Эмоции чехов понятны, но они будто бы забыли МЧМ-2019, когда сам Лауко толкнул в спину Василия Подколзина . Причём сделал это не случайно, а вполне намеренно, когда наш нападающий уже потерял равновесие и летел в борт. Разница была в том, что Подколзин, к счастью, избежал серьёзной травмы и доиграл турнир до конца, а Лауко получил две минуты.

Мало того, на послематчевом рукопожатии Лауко чуть не устроил драку с Подколзиным. Хотя, по идее, если кто и должен был жаждать мести, так это наши ребята. Но они всё сказали счётом на табло, и махать кулаками после драки были не намерены. Подколзин увернулся от выпада Лауко и спокойно поехал дальше, погасив конфликт в зародыше.

Что нас ждёт в новой серии противостояния России и Чехии, узнаем утром 28 декабря. Хочется надеяться, что всё обойдётся без грязных приёмов, травм или мордобоя, и мы насладимся красивым хоккеем.