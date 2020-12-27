ЦСКА проиграл «Витязю» в матче КХЛ

В Подольске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и ЦСКА . Встреча завершилась победой «Витязя» со счетом 2:1.

В первом периоде Джастин Данфорт на 9-й минуте встречи вывел хозяев вперед, на что хоккеисты ЦСКА смогли ответить лишь в третьем периоде, забив гол на 51-й минуте. За гостей шайбу забросил Константин Окулов

Под занавес матча Каспарс Даугавиньш принес «Витязю» победу, забросив шайбу на 59-й минуте.

ЦСКА проиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Голы: Джастин Данфорт, 08:01 (1:0); Константин Окулов, 50:25 (1:1); Каспарс Даугавиньш, 58:08 (2:1).

«Витязь» набрал в 39 матчах 41 очко и с этим показателем занимает 9-е место в Западной конференции. ЦСКА, в активе которого 60 очков после 39 матчей, находится на 1-й позиции в Западной конференции.