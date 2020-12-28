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СМИ: ИИХФ приняла решение лишить Минск чемпионата мира — 2021 

Газета.Ru и ещё 5 56 минут назад
Международная хоккейная федерация (ИИХФ) уже приняла решение о переносе чемпионата мира по хоккею — 2021 из Минска, сообщают СМИ. Это связано с возможной причастностью президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова к убийству активиста Романа Бондаренко.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) 27 декабря приняла решение о переносе чемпионата мира — 2021, который должен был пройти в Латвии и Минске, из столицы Белоруссии, сообщает швейцарский портал Watson.
Разговоры о возможном лишении белорусской столицы своей части соревнований начались сразу после выборов президента страны, уверенную победу на которых, по официальным данным, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
По всей Белоруссии начались акции протеста против итогов выборов, которые вышедшие на улицы люди сочли сфальсифицированными. На это власти ответили жесткими действиями силовых структур.
Многие белорусские спортсмены также выступили против Лукашенко. Например, знаменитая баскетболистка Евгения Левченко была задержана в аэропорту в момент вылета в Грецию на лечение из-за участий в акциях протеста и отсидела 15 суток в изоляторе на Окрестина.

«Очень важно, чтобы внешний мир обращал внимание на ситуацию в Белоруссии. Мы становимся Северной Кореей в центре Европы. Это неприятно, и это касается не только нас, белорусов, но и других стран», — приводит сказанные Левченко 27 декабря слова Tribuna.com.

Обеспокоенность ситуацией в Белоруссии выражали многие представители хоккейного мира, а депутаты Европарламента даже начали сбор подписей против проведения в Минске ЧМ-2021.
Правда, ИИХФ долгое время всячески отрицала возможность переноса турнира из Минска, хотя в прессе и назывались в качестве возможных вариантов разные города, включая российские (что стало невозможным после вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетнем отстранении страны).
Ситуация изменилась, когда в центре Минска был убит активист Роман Бондаренко, на которого напали люди, в числе которых были, как подозревают, бывший кикбоксер и боец смешанного стиля Дмитрий Шакуто, а также глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков. И Шакуто, и Басков неоднократно публично выражали поддержку Лукашенко.
После этого вторая страна-организатор ЧМ-2021, Латвия, запретила Баскову въезд на свою территорию, что только обострило конфликт. В итоге 27 декабря утром глава ИИХФ Рене Фазель вынужден был прокомментировать информацию о возможной причастности Баскова к убийству, заявив, что ИИХФ тщательно расследует все обстоятельства дела.

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование», — рассказал Фазель.

И вот теперь источники сообщают о том, что уже принято решение перенести чемпионат мира из Минска.
Более того, якобы Рене Фазель должен лично позвонить и сообщить Александру Лукашенко плохие новости.
При этом ИИХФ еще остается трудное дело — необходимо решить, где пройдет мировой форум. Возможна ситуация, при которой все матчи турнира возьмет на себя Рига, однако есть обстоятельства, которые могут этому воспрепятствовать.
В столице Латвии — да и вообще во всей стране — есть только одна арена вместимостью 10 000 зрителей, а именно такая возможная заполняемость является необходимой по регламенту ИИХФ.
В целом турнир все равно могут полностью отдать Риге, даже если придется задействовать менее вместительный стадион, — но это только в том случае, если из-за медицинских ограничений посещаемость не будет сокращена до 50%.
Другими вариантами для проведения ЧМ-2021 могут стать чешская Прага или словацкая Братислава, причем возможна ситуация, при которой оба города примут матчи одной из групп и часть плей-офф.
Впрочем, пока все разговоры о другом месте проведения чемпионата мира и вообще о том, что Минск будет лишен права принять ЧМ-2021, носят неофициальный характер. Сам Фазель ранее заявлял в ответ на постоянные запросы прессы: «Решения по переносу чемпионата мира из столицы Белоруссии еще нет».
Хоккейный мировой форум должен был пройти в Минске и Риге еще в 2020 году, но тогда турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, а города-хозяева получили право принять соревнования в 2021-м. Для Белоруссии, как и для Латвии, этот чемпионат мира должен стать вторым домашним в истории. Правда, первый раз они принимали турниры по отдельности.
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Комментарии 9
Хоккей , Видео , Роман Бондаренко , Дмитрий Басков , Александр Лукашенко , Европарламент
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