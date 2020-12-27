Белоруссия не получала официальных уведомлений о переносе ЧМ по хоккею из Минска

Федерация хоккея Белоруссии отреагировала на информацию о переносе места проведения чемпионата мира в 2021 году. Ранее в СМИ сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена перенести матчи турнира из Минска из-за политической ситуации в стране.

"Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными ИИХФ рекомендациями", — приводит слова представителя пресс-службы Федерации хоккея Белоруссии РИА "Новости".

Чемпионат мира 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее сообщалось, что ИИХФ не сможет передать России право на проведение мирового первенства.