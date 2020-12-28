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Сборная России проигрывает национальной команде Чехии по хоккею после второго периода в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

После двух периодов сборная России уступает команде Чехии — 0:1. В концовке второго периода счёт открыл Филип Коффер.

После 40 минут встречи отечественные хоккеисты имеют равное количество бросков с соперником — по 24.