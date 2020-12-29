Швеция всухую обыграла Австрию на МЧМ по хоккею 

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Молодёжная сборная Швеции одержала победу над национальной командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу шведов.

Победу сборной Швеции принесли шайбы Ноэля Гунлера, оформившего дубль, Теодора Нидербаха и Лукаса Рэймонда.

Следующим соперником шведской команды станет сборная России . Матч состоится 30 декабря. Австрия сыграет с россиянами 31 декабря.