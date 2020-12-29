Московское «Динамо» всухую разгромило «Спартак» в матче КХЛ 

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ЦСА-Арене» с 2 996 зрителями завершился разгромом «Спартака» со счетом 0:6 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу «Динамо».
В составе победителей отличился Дмитрий Яшкин — он оформил хет-трик, забив шайбы на 6, 17 и 24-й минутах игры. Андрей Миронов поразил ворота соперников на 7-й минуте, Михал Чайковски — на 20-й, Вадим Шипачев — на 27-й.
Тренерский штаб «Спартака» попытался изменить ситуацию заменой голкипера Юлиуса Гудачека на Александра Трушкова, но за весь матч хоккеистам не удалось забить в ворота динамовцев ни одной шайбы. В ходе игры обе команды получили штрафные — динамовцы — 34 минуты, спартаковцы — 30.
«Не скажу, что запала не было, и не скажу, что плохо играли. Просто какие-то шайбы нам забили… Бывает такое. По статистике мы перебросали соперника, в зоне больше времени провели, но где-то ошиблись, бывают такие матчи. На шестом голе «Динамо» была детская ошибка нашего защитника Якова Рылова, не знаю, что тут комментировать», — сказал РИА «Новости» главный тренер «Спартака» Олег Знарок.
В Западной конференции «Динамо» с 52 очками за 40 матчей занимают четвертую строку, «Спартак» 44 очками за 40 игр — на седьмом месте.
Недавно, 24 декабря, «Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв московское «Динамо». Форвард казанского клуба Стефан Да Коста вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.