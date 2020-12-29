Московское «Динамо» всухую разгромило «Спартак» в матче КХЛ 

«Не скажу, что запала не было, и не скажу, что плохо играли. Просто какие-то шайбы нам забили… Бывает такое. По статистике мы перебросали соперника, в зоне больше времени провели, но где-то ошиблись, бывают такие матчи. На шестом голе «Динамо» была детская ошибка нашего защитника Якова Рылова, не знаю, что тут комментировать», — сказал РИА «Новости» главный тренер «Спартака» Олег Знарок.