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Скандальная драка советского хоккеиста Харламова. Канадцы набросились на него после матча, обманув сборную СССР 

Sport24 2 часа назад
Валерий Харламов — хоккеист-легенда. Дело, естественно, совсем не в двух победах на Олимпийских играх и восьми золотых медалях чемпионатов мира. Для многих болельщиков именно Харламов (на пару с Владиславом Третьяком) является олицетворением эпохи советского хоккея. А сложилось так во многом потому, что знаменитый 17-й номер стал главной звездой сборной в двух эпичных противостояниях с ее главным соперником сборной Канады — Суперсериях 1972 и 1974 годов.
Все началось в самом первом матче между советскими любителями и канадскими профессионалами. В той игре Валерий оформил дубль и сумел очаровать не только североамериканских болельщиков и функционеров, которые, вроде как, предлагали ему $1 млн за переезд в НХЛ, но и соперников. Не верите? Откройте мемуары вратаря «Кленовых листьев» Кена Драйдена. Голкипер описал в них оба гола форварда сборной СССР:
«Валерий Харламов играл на левом крыле первой тройки советской команды и двигался с неимоверной быстротой. Находясь у противоположного борта, он получил шайбу от Александра Мальцева. Ушел от Рода Джилберта, обыграл Дона Оури. Совершенно неожиданно шайба проскакивает у меня между ног и влетает в ворота. Русские повели 3:2…

В середине игры Харламов с Мальцевым опять врываются по центру в нашу зону. Харламов начинает обходить одного из наших защитников. Неожиданно, не закончив обводку, он бросает шайбу. Я среагировал слишком поздно, и шайба мимо моей перчатки влетает прямо в сетку ворот. Русские ведут 4:2…»

Предложение о переезде в Северную Америку (если оно, конечно, было — все-таки те Суперсерии обросли кучей легенд) Харламов не принял. Прошло всего два года и он опять вышел на лед против канадских профессионалов — на этот раз из ВХА, которая в те годы пыталась конкурировать с лучшей хоккейной лигой мира. Харламов снова стал главной головной болью «Кленовых листьев», справлялись они с этой болью не всегда законными методами.
«Казалось бы, незаметный тычок клюшкой, и у Харламова разбита переносица. Мне с трудом удается остановить у него кровь. Удар в переносицу — штука очень болезненная, но сейчас не до боли, и Валерий снова рвется на лед. Канадцы ставят перед собой задачу — сломить этого упрямца, сломить любой ценой», — вспоминали врач советской сборной Олег Белаковский.
Харламова били, били много и упорно, а в шестой игре Суперсерии-1974 защитник Рик Лэй, отбросив всякие приличия, просто устроил охоту на самого неудержимого из соперников. Не помогло — 17-й номер снова забил. Да как забил! Передача Владимира Викулова под синюю линию чужой зоны, Валерий проталкивает шайбу на ход и оставляет в дураках двух защитников. Завершение получается не менее эпичным — нападающий наносит бросок в падении. Гол на все времена!
В той игре сборная СССР вынесла канадцев со счетом 5:2. А после нее выяснилось, что достойно переживать обидные поражения «Кленовые листья» не умеют. До старта противостояния они обещали исключить кулачные бои, но очередная неудача обнулила данное слово. Уже после финальной сирены все тот же Лэй налетел на Харламова и развязал массовую драку — одну из самых горячих и скандальных в советско-канадской истории.
В итоге кулачные бои и последовавшие за ними разборки продолжались больше 10 минут. Московские зрители были рады такому своеобразному дополнительному времени, а вот судьи нет — какое-то время они еще пытались утихомирить хоккеистов, но затем просто превратились в наблюдателей. Закончилось же все на удивление мирно — команды все-таки поблагодарили друг друга за сыгранный матч и отправились готовиться к следующей игре.
На следующий день Лэй пришел на тренировку сборной СССР и попросил прощения у Харламова, Валерий ответил во встрече номер 7, отдав два очередных результативных ассиста.
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Комментарии 6
Хоккей , Видео , Валерий Харламов , Владислав Третьяк , Александр Мальцев
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