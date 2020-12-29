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Для чего хоккеисты в 14 лет уезжают в Северную Америку и что не так с регламентом МХЛ 

Sport24 48 минут назад
Почему русская молодежь так хочет в Америку
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru/GettyImages
Нынешний сезон в КХЛ — особенный. Из-за пандемии коронавируса старт главных хоккейных чемпионатов Северной Америки перенесли на зиму и сотни игроков остались без практики на долгий срок. Чтобы не потерять целый сезон, многие молодые россияне вернулись играть на родину. Общее количество хоккеистов, пережидающих паузу в сезоне НХЛ, АХЛ и юниорских лиг Канады дома, перевалило за два десятка. Среди них были и те, кто в раннем возрасте уехал из России и значительную часть карьеры провел за океаном. До нынешнего года фамилии Чайка, Дер-Аргучинцев, Баканов мало кому были известны. И только после дебюта в КХЛ о них заговорили.
Эти ребята уехали в Северную Америку в 14 лет, еще до выпуска из хоккейной школы. Желающих повторить их путь с каждым годом не уменьшается и только нынешняя ситуация в мире помешала нескольким россиянам покинуть родину в таком раннем возрасте. Как правило, в юниорскую лигу Канады (CHL) хоккеисты уезжают в возрасте 17 лет после выбора на драфте. В этом году выбирали ребят 2002–2003 гг. рождения. Однако некоторые хотят это сделать раньше, чтобы играть в местных академиях. Причин здесь множество. Основная — родители считают, что там их ребенок будет быстрее и качественнее развиваться.

Истории тех, кто уехал

Именно по этой причине в 14 лет Семен Дер-Аргучинцев покинул «Крылья Советов» и перешел в детскую восточную лигу провинции Онтарио в команду «CIHA Voyageurs», а затем на протяжении четырех сезонов выступал за «Питерборо» в OHL.

— Родители посчитали, что так будет лучше для меня, — рассказывает Дер-Аргучинцев. — За океаном в школьных командах был более профессиональный подход: были тренеры для развития, по катанию. Наш главный тренер (Андре Сэвидж — прим. ред.) даже имел опыт выступления в НХЛ, он многому меня научил. Плюс на тот момент в «Крыльях» у меня немного не складывалось, поэтому и сомнений по поводу отъезда не было. До того, как я попал в лигу Онтарио, я тренировался и учился в академии, все это оплачивали родители. В Канаде мы тренировались так же много, как в «Крыльях». Час на льду, час в зале. Просто сам тренировочный процесс отличался. Мне было хорошо в Канаде, да и до этого года никто меня в Россию особо не звал. Я развивался в CHL, оттуда меня задрафтовал «Торонто». Мне совсем не на что было жаловаться.

Похожая история у Даниила Чайки, который сейчас в составе сборной России играет на молодежном чемпионате мира. За полтора месяца до старта турнира 18-летний защитник давал большое интервью Sport24, в котором рассказал причины отъезда в Канаду.

— Хотел просто попробовать что-то новое. В принципе, у меня и в России все хорошо складывалось: я играл в ЦСКА и в сборной. Но агент предложил такой вариант. Мы с семьей подумали и собрались ехать. Конечно, это был риск. Я мог все потерять здесь, а там могло ничего не получиться, — говорил Чайка.

В итоге Даниил от этого только выиграл: он с 16 лет выступает за сборную России, где всегда был ведущим игроком обороны по своему возрасту, и котируется на драфте НХЛ-2021 на уровне первого раунда. Ожидается, что после МЧМ Чайка вернется в Канаду. Нужно отметить, что если в CHL игроки получают стипендию, и все расходы на их проживание берет на себя клуб, то в детском хоккее за океаном не так. Родители должны сами оплачивать учебу, проживание и прочие расходы своего ребенка. В редких случаях клуб или организация могут выделить стипендию (особо одаренным детям) или же расходы на себя может взять агент. В 13 лет из школы «Локомотива» уехал в Северную Америку Иван Проворов — самый дорогой русский защитник НХЛ в истории. И для него все сложилось как нельзя лучше.
Андрей Баканов, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Куньлунь», уезжал в 14 лет в Северную Америку не по-спортивным причинам.

— Я всегда хотел совмещать хоккей и учебу, поэтому вместе с семьей решили, что будет здорово попробовать в США, — рассказывает 18-летний нападающий. — Я хотел получить образование, играя в хоккей. В Штатах система отличается: там меньше тренировок, зато делается акцент на игры. В неделю три тренировки, в выходные может быть три-четыре игры, если идет турнир. Приоритет отдается учебе — расписание тренировок под нее подстраивается. Тренеры спрашивают за оценки, если будут плохие, могут не допустить.

Все мои расходы в Америке взяли на себя родители. Единственное, что не надо было оплачивать хоккейные занятия. За все остальное: жилье, школа, питание нужно было платить. Когда попал в молодежную команду (сначала играл в USHL, затем в OHL — прим. ред.), клуб уже обеспечивал меня всем.

Я не жалею, что уехал так рано. Я выучил английский язык, скоро получу диплом об окончании американской школы (заканчиваю дистанционно). Считаю, что мне это помогло в развитие. Трудно сказать, связываю ли я свое будущее с Америкой. Все будет зависеть от хоккея. Мне нравились условия в школах Москвы, но в России я не мог столько внимания уделять учебе, как в США. У нас было очень тяжелое расписание: много тренировок и игр, совмещать со школой было сложно.

Почему не хотят оставаться в России

И это лишь примеры ребят, которые, уехав рано, сделали прогресс и сейчас показывают неплохие результаты для своего возраста. Чаще всего на отъезде настаивают родители. Многие убеждены, что их сыновья должны как можно скорее играть в МХЛ, а в последнем выпускном классе школы им делать нечего. «Мой сын каждый матч делает дубль или хет-трик, ему неинтересно играть со сверстниками», — такую фразу я неоднократно слышала от родителей перспективных ребят. Но изменить такое положение вещей сложно.
В правовом регламенте МХЛ сказано, что первый профессиональный контракт (без него нельзя заявить игрока) должен подписываться хоккеистом не ранее того года, в котором ему исполняется 17 лет, а срок действия такого Контракта должен истекать 30 апреля того года, в котором Хоккеисту исполнится 20 лет. В этом году речь о ребятам 2003-го года рождения и старше. Но в спортивном регламенте есть уточняющий пункт. Хоккеисты в возрасте 16 лет (2004 года рождения) допускаются к заявке после прохождения углубленного медицинского обследования в медицинском учреждении, имеющем лицензию на медицинскую деятельность по спортивной медицине, а также получения положительного заключения о возможности участия в чемпионате МХЛ от Комиссии по допуску юниоров. Возраст хоккеиста на сезон определяется по году рождения на календарный год начала сезона с учетом ограничения верхней границы возраста, установленного настоящей статьей. Именно поэтому с начала сезона «СКА-1946» смогли заявить Матвея Мичкова, который разрывает молодежную лигу.
Однако Мичкова ждали в МХЛ еще в прошлом году после победы на Юношеской Олимпиаде, где он набрал 14 очков в четырех матчах. Тогда восходящая звезда российского спорта играла в системе «Локомотива». Существует мнение, что если бы Матвей смог бы еще в прошлом сезоне дебютировать в МХЛ, то не покинул бы Ярославль. В команде по своему возрасту ему не было равных на открытом чемпионате Москвы — он набрал 109 очков (!) в 26-ти матчах. Но сыграть в молодежной лиге он не мог из-за федерального трудового законодательства.
Интересно, что в Канаде для таких талантливых хоккеистов есть лазейка, благодаря которой в CHL можно начать играть с 15 лет. Чтобы это сделать, нужно получать статус исключительного игрока (Exceptional Player Status). Такой статус предоставляется после одобрения комиссии и только тому хоккеисту, который не только физически, но и ментально готов выступать с ребятами старше него. Далеко не каждый год кому-то выпадает такой шанс. В этом марте его получил центрфорвард 2005-го года рождения Коннор Бедард, играющий сейчас на правах аренды в Швеции. Будущий Next One Канады. До этого всего шесть человек удостаивались такой чести: Джон Таварес (2005-й год), Аарон Экблад (2011), Коннор Макдэвид (2012), Шон Дэй (2013), Джо Велено (2015) и Шон Райт (2019).

Может ли в МХЛ появится Exceptional Player Status

Возможно ли в российской лиге ввести такой исключительной статус и рассматривают ли руководители лиги такой вариант. Мы обратились за комментариями по этому теме к вице-президенту КХЛ по развитию молодежного хоккея Александру Гуськову.

— Если мы допустим к заявке игроков 2005 года рождения, то некоторые хоккеисты получат возможность участвовать в МХЛ с 14 лет, — рассказал Sport24 Гуськов. — Мы считаем, в этом возрасте ребятам еще нужно развиваться в детско-юношеском хоккее.

В свое время МХЛ снизила верхний возраст для участия в турнире с 21 года до 20 лет. Одна из причин — желание сделать турнир ровнее. Мы следуем этой стратегии, а снижение возрастного ценза снова увеличил бы разрыв в возрасте участников. Более того, Федерации хоккея России планирует создать лигу для юниоров в возрасте от 15 до 17 лет − это помогло бы развитию молодых игроков в рамках своего возраста.
В российском законодательстве есть лазейка, которая дает возможность заявить игрока, младше 16 лет (в данном случае речь об игрокам 2005-го года рождения и младше) в МХЛ. Законодательство позволяет гражданам осуществлять предпринимательскую (и другую профессиональную) деятельность с 14 лет. Через суд, по соглашению сторон, возможно снятие зависимости ребенка от попечительства родителей. И в таком случае он сам сможет вести профессиональную деятельность и подписывать лично контракты с работодателем. Но таких прецедентов в российском хоккее еще не было. По нашим данным, родители, агенты и клубы не готовы идти на такие меры.

Выводы

Однозначного решения по этой проблеме нет. Ради понижения возрастного ценза в МХЛ законодательство РФ переписывать не будут. Процедура признания ребенка младше 16 лет дееспособным слишком сложна и рискована, чтобы к ней прибегать. Однако, по нашим данным, этим летом такой механизм обсуждался на уровне нескольких клубов и школ. Для особо одаренных детей он может быть выходом. Введение в МХЛ статуса Exceptional Player Status, как это сделано в Канаде, может пойти только на пользу. Матвей Мичков мог бы год назад дебютировать в молодежной лиге, а не забивать по пять голов в матчах со сверстниками. Здесь важно не перейти грань и не давать зеленый свет всем 14-15-летним мальчикам, которые хотят играть с ребятами постарше. Во-первых, это просто опасно для их здоровья — играть против хоккеистов старше на 3-4 года. Во-вторых, сильное омолаживание может понизить уровень МХЛ.
Изучение данной темы в очередной раз показало, что без комплексного подхода развития ничего не получится. И в России, чтобы появились сильные взрослые игроки нужно поднимать уровень детского хоккея, повышать квалификацию тренеров. В нашей стране в последние 10-15 лет появилось много талантливых молодых специалистов, и хоккейным школам нужно их поддерживать: доверять, отправлять на стажировки, внедрять современные технологии. И если родители увидят, что о их сыне заботятся, что ему уделяют внимание и всесторонне развивают, то не захотят увозить его в Америку.
История Баканова натолкнула на мысль, что об образовании спортсменов забывать тоже не стоит. Каждый год хоккейные школы в среднем выпускают по 20-30 игроков и лишь несколько из них смогут дорасти до профессионального уровня. Остальные останутся не удел. И здесь уже образование будет иметь ключевое значение. Сможет ли молодой человек в 18 лет найти свое призвание, если всю жизнь тренировался, а в школе появлялся только по праздникам? Ему как минимум будет трудно.
От одного хоккейного тренера недавно я услышала фразу, которая прекрасно характеризуют российский хоккей: «У нас таланты появляются не благодаря, а вопреки. В этом проблема». Пришло время менять эту не самую приятную тенденцию.
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Комментарии
Хоккей , Даниил Чайка , Коннор Макдэвид , Джон Таварес , Александр Гуськов , Иван Проворов , Аарон Экблад , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов , СБОРНАЯ РОССИИ
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