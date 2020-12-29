Вспоминаем, как защитник сборной России пережил поражение в финале. На него даже грозились написать заявление в полицию.

МЧМ-2015 — что это был за турнир, его невозможно забыть! А какой финал — закачаешься! Канадцы принялись терзать Россию с первых же минут, но уже в середине игры было совершенно неясно, кто возьмёт верх. Драматичный матч закончился тем, что защитник сборной России Зият Пайгин в сердцах метнул свою клюшку в канадских болельщиков.

Сумасшедший финал и метание клюшки от Пайгина

С двумя победами (одна из них с огромным трудом одержана над Данией. Над Данией, Карл!) Россия заняла только третье место в группе, чем проложила себе максимально сложный путь к финалу. Американцы в четвертьфинале, шведы в полуфинале. О четвертьфинальной драме «Чемпионат» уже писал, а в полуфинале Россия сполна воздала шведам. «Тре крунур», занявшие первое место в группе, ни разу не пропустившие в меньшинстве и как часы реализующие большинство, ничего не могли поделать с россиянами. Во втором периоде наши ребята забили два гола за полторы минуты, причём защитник Зият Пайгин с богатырского замаха реализовал большинство. Шведы от такого нокаута уже не оправились, а гол нашего защитника стал в конечном счёте победным.

Финал мечты — Россия — Канада. Бушующие канадские красно-белые трибуны в Торонто. Смятение нашей молодёжки, 0:2 и замена вратаря на третьей минуте. До перерыва Россия одну шайбу отквитала, но к середине игры горела 1:5. И тут словно щёлкнул тумблер — в наших ребятах взыграла гордость, и они бросились в атаку. За какие-то три минуты 1:5 превратились в 4:5, у «кленовых листьев» задрожали коленки! В перерыве соперник перегруппировался и в третьем периоде окопался в своей зоне, ложась костьми, чтобы отстоять победный счёт. В воздухе витало явственное ощущение, что вот-вот Россия дожмёт, но, к сожалению, повторения золотого Баффало не вышло. Канада впервые за шесть лет обыграла Россию в плей-офф МЧМ и стала чемпионом. Эмоции наших ребят, которые чувствовали, что им всё по силам, можно было понять — разочарование, обида, понимание, что всё могло сложиться совсем иначе. Как только прозвучала финальная сирена, Пайгин был так расстроен, что в сердцах метнул клюшку на трибуны.

Посовещавшись, судьи выписали защитнику 20-минутный штраф, в остальном же инцидент поначалу остался незамеченным — канадцам было не до того, они радовались победе. Когда песня «We are the champions» утихла, TSN сообщил, что Пайгин попал клюшкой в двух канадских болельщиков. Сообщения о травмах разнились — где-то говорилось о разбитом носе, где-то писали, что никто не получил повреждений. Один из болельщиков грозился написать заявление в полицию, но дальше обычного разговора с представителями правопорядка дело не дошло. Возможно, дело в том, что в провинции Онтарио закреплено в правилах, что болельщики, сидящие близко ко льду, «добровольно принимают риск» травмы. Либо же сам болельщик остыл и не стал писать заявление на россиянина.

«Пайгин молодец, что выбросил клюшку. Он всё правильно сделал»

Интересно, что ни сам Пайгин, ни другие ребята, ни даже ФХР не стали извиняться и отстаивали защитника. «Я, честно говоря, даже не знаю. Просто клюшку кинул на трибуны как подарок, и всё. А там уже они стали придумывать что-то, кому-то это не понравилось, кто-то подхватил. Я даже не стал вдаваться в подробности, что там», — говорил защитник. «В финале не пошла игра с канадцами. Казалось, забиваем в пустые, а шайба идёт вдоль ворот. Не скажу, что они грязно играли, просто провоцировали много… Пайгин молодец, что выбросил клюшку. Он всё правильно сделал», — сказал нападающий Павел Бучневич . Это наводит на мысль, что защитник бросал клюшку не просто потому, что его захлестнули эмоции после поражения. Возможно, это было реакцией на поведение болельщиков. Как бы то ни было, поступил он, конечно, необдуманно и несдержанно, за что получил вполне справедливую порцию критики от Сергея Гимаева

«Я не слышал об этом. И даже не хочу узнавать, кто так поступил. Но надо думать, понимаете? Вы находитесь совсем в другой стране с иной культурой. Надо следить за собой. К сожалению, у нас таких моментов — не по клюшкам, а вообще — возникает много. Мы можем себе позволить то, что на Западе исключено. Надо сначала думать, потом делать. Это по поведению игроков сборной видно. Мы слишком много разговариваем, много энергии тратим на болтовню. И это отражается на концентрации на игру», — говорил Сергей Наильевич. ИИХФ взяла паузу и вынесла свой вердикт только через несколько месяцев. Не купившись на объяснения Пайгина о том, что это такая традиция и подарок болельщикам, федерация дисквалифицировала его на два матча сборной России. Так как Зият в национальной команде дальше Евротура не заезжал, то ему от этого наказания было ни горячо, ни холодно.