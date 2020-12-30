Хоккеист молодежной сборной России оскорбил судью

Первый период матча против Австрии на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне сложился для сборной России идеально. Потратив 5 минут на то, чтобы вкатиться в игру, наши заработали реализованный Родионом Амировым буллит, а затем три гола сделал капитан Василий Подколзин — два забил сам, а после еще одного его броска шайбу в ворота добавил Марат Хуснутдинов. Пересматриваем эпизоды, по которым сильно соскучились после «сухой» игры с Чехией.

Один из немногих непритяных моментов стартовых 20 минут — удаление форварда системы магнитогорского «Металлурга» Егора Спиридонова . Канадские судьи (МЧМ обслуживают только они) разглядели нарушение вот в этом эпизоде. Сколько ни пересматривай его, увидеть фол со стороны россиянина будет сложно.

Реакция Спиридонова оказалась соответствующей — сначала он пытался узнать у судьи причины двухминутного наказания.

А затем высказал свое отношения к происходящему, оказавшись на скамейке. «Дурак, что ли», — прокомментировал действия арбитра Егор.

Пустые трибуны на хоккейных матчах не могут радовать никого, но какие-то плюсы можно найти и в этом. Теперь в трансляциях нередко слышно, как тренеры управляют хоккеистами по ходу игры, а порою можно наткнуться и вот на такие эмоциональные реакции. Без эмоций в хоккее никуда, тем более, в молодежном.