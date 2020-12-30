Российские хоккеисты разгромили Австрию в матче МЧМ

30 декабря сборная России по хоккею встречалась с командой Австрии в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Россияне взяли верх со счетом 7:1. В составе победителей точными бросками отметились Родион Амиров, Василий Подколзин , Марат Хуснутдинов, Артемий Князев , Еор Афанасьев и Арсений Грицюк. "Газета.Ru" рассказывает о самых интересных событиях поединка.

В матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встречалась с командой Австрии. Для команды Игоря Ларионова данный поединок был отличной возможностью немного реабилитироваться за поражение от Чехии в прошлом матче (0:2).

Ларионов так объяснил обидный проигрыш:

«Мы столкнулись с первым препятствием. Они показали отличный оборонительный и организованный хоккей. Поговорили с ребятами после матча, у нас будет время, чтобы проанализировать игру. Мы не беспокоимся об атаке команды или самоотдаче, но нам надо быть более нацеленными на ворота. Надо доводить шайбу до ворот, быть первыми на отскоках, забивать «грязные» голы», — передает слова специалиста «Чемпионат.com».

Специалисты сходились во мнении, что россияне без особых усилий справятся с австрийцами, которые являются главными аутсайдерами турнира. В двух стартовых матчах турнира Австрия не смогла открыть счет собственным заброшенным шайбам, уступив США (0:11) и Швеции (0:4).

Пожалуй, главной интригой перед игрой являлось то, сколько россияне смогут забросить шайб в ворота соперника.

Россия вышла на игры в следующем составе:

Вратарь: Ахтямов (Аскаров);

1 пятерка: Мухамадуллин — Чистяков, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин;

2 пятерка: Бычков — Кузнецов, Грицюк — Абрамов — Чинахов;

3 пятерка: Кирсанов — Князев, Спиридонов — Сафонов — Башкиров;

4 пятерка: Афанасьев — Шеховцов, Пономарев — Бардаков — Грошев.

Первый опасный момент у ворот австрийцев возник на третьей минуте поединка. Пономарев подставил клюшку после броска от синей линии, но голкипер Бранднер спас свою команду.

Затем Чинахов вышел один на один с голкипером, но реализовать момент ему помешал защитник, который остановил россиянина с помощью нарушения. Российский форвард ударился об борт, получив повреждение. Арбитр назначил буллит, который уверенно реализовал Амиров. Шла пятая минута поединка.

После заброшенной шайбы игра полностью переместилась в австрийскую зону. Складывалось впечатление, что соперники сборной России играют в меньшинстве.

Результатом этого давления стало то, что на седьмой минуте Подколзин удвоил преимущество россиян.

К середине периода Австрия пришла в себя после двух шайб и стала выбираться в чужую зону. Опасных моментов у ворот Ахтямова не возникало, но россияне нарушили правила, дав соперникам поиграть в большинстве. Игра 5x4 запомнится тем, что Хуснутдинов мог забросить третью шайбу, но попал в штангу.

Впрочем, за шесть минут до первого перерыва Подколзин оформил дубль, сняв, пожалуй, все вопросы о победителе. Счет стал 3:0.

Россияне и не думали останавливаться. За четыре минуте до перерыва Подколзин бросил по воротам, шайба проползла мимо вратаря, а Хуснутдинов добил ее в ворота.

Первый период закончился со счетом 4:0. Немного настораживало и то, что Австрия нанесла девять бросков по воротам Ахтямова.

В начале второго периода подопечные Ларионова завладели преимуществом. Австрийцы перестали бросать, а игра проходила у ворот Бранднера.

На 8-й минуте второго отрезка матча австрийцы убежали в быструю атаку, которая увенчалась первой заброшенной шайбой команды Роджера Бадера на турнире. Автором точного броска стал Зенна Петерс.

Сразу после пропущенной шайбы Австрия получила право поиграть две минуты в большинстве, но опасными моментами не отметилась.

Остаток периода прошел с небольшим превосходством команды Ларионова, но и австрийцы моменты создавали. Впрочем, складывалось впечатления, что россияне играют не на пределе своих сил.

В начале третьего периода россияне впервые получили возможность поиграть в большинстве, которое через 22 секунды реализовал Князев.

В середине периода Россия еще раз поиграла с численным преимуществом, но реализовать его не удалось.

За две минуты до конца встречи Россия провела атаку, в которой нанесла сразу четыре броска. Результатом такой активности стала шайба Афанасьева. Счет стал 6:1.

Грицюк поставил точку в матче, отправив в цель седьмую шайбу за полторы минуты до конца игры.

Из неприятных моментов стоит отметить то, что Чинахов не смог выйти на лед после повреждения, которое получил в самом начале игры. Остается надеяться, что он сможет сыграть в следующих матчах.

31 декабря подопечные Ларионова сыграют с командой Швеции в заключительном матче группового этапа. Встреча начнется в 5:30 по московскому времени.