Российский форвард Амиров рассказал о провокациях хоккеистов США

«Провокации были, и слова в нашу сторону были. Но тренеры предупреждали, что нас будут провоцировать. Знали, что отвечать на это не надо. Думаю, мы с этим справились. Ты просто понимаешь, для чего это делает соперник. Это может привести к ненужному удалению, которое помешает нам победить. Все нужно делать для команды, а если ответишь, получишь штраф, а нам забьют, то сделаешь только хуже.