Молодёжной сборной России шведы стояли как кость в горле, уже два года выбивая наших ребят из плей-офф чемпионата мира. Финал в Калгари-2012, полуфинал в Уфе-2013. В Мальмё-2014 команда Михаила Варнакова сделала всё возможное, чтобы прервать эту череду неудач, но пришлось подождать ещё один год. А на том МЧМ полуфинал закончился не только поражением России, но и знаменитым мордобоем.

Шведы смотрелись фаворитами домашнего турнира — без натуг прошли групповой раунд, оттянулись на Словакии в четвертьфинале. Россия же, по традиции, пару раз оступилась в группе и выдала матч жизни с США на старте плей-офф. Но, надо заметить, в полуфинале выглядела как минимум не хуже шведов и играла в удовольствие.

Но наши не забили сами, а в концовке подарили шведам большинство «пять на три» в обидной ситуации — Александр Барабанов в меньшинстве нечаянно выбросил шайбу за пределы площадки. И как только на лёд выскочил первый штрафник Никита Трямкин , шведы всё-таки добились своего.

Игра в неравных составах в итоге и подвела Россию — своё большинство, а его было аж восемь минут, включая двойной малый штраф, не использовали, а в начале третьего периода прозевали передачу под синюю линию на Сундквиста, который переиграл Андрея Василевского

Тут уже Россия покатила взаправду и буквально через пару минут сократила отставание в счёте. Остаток матча шведы судорожно отбивались, но наши ребята всё никак не могли забить. Последние секунды — настоящая драма. Швед рубит по клюшке Трямкина и получает две минуты, вратарь Оскар Данск сдвигает ворота в опасном моменте за 8 секунд до конца. Буллит? Судьи посчитали, что нет.

Капитан россиян горько плакал, тренер шведов яростно орал

С финальной сиреной нервы не выдержали и россияне со шведами стали лупить друг друга почём зря. Тренер шведов Рикард Грёнборг кинул бутылку с водой со скамейки и что-то яростно кричал. Задоров завалил Сундквиста, Бучневич катался по льду с Линдхольмом, Трямкина судьи еле оттащили от Сёренсена, Петтерссон выскочил со скамейки штрафников и сзади прыгнул на Андрея Миронова . Наш защитник сначала побился с одним соперником, вышел из драки с разбитым в кровь носом, но уже так распалился, что стал вызывать на бой следующего соперника. До настоящей драки стенка на стенку не дошло только потому, что большая часть игроков сохранила остатки самообладания, а где-то бойцовский огонь всё же удалось потушить судьям.

Наш капитан Антон Слепышев метался по скамейке запасных, разбивая в щепки свою клюшку, а затем уселся, закрыл лицо руками и горько заплакал. Когда над полем боя рассеялся дым, заплакал и Миронов, в измождении опустившись на лёд. Сердце разрывалось, глядя на наших ребят, у которых глаза были на мокром месте. В комментарии Слепышева — вся боль сборной России: «По игре вряд ли могу что-то сказать. Счёт на табло. Команда билась. Единственное, хочу адресовать слова благодарности нашим настоящим болельщикам, которые верили до конца. Прежде всего нашим родным, близким, друзьям, девушкам. Сейчас ведь найдутся псевдоэксперты, которые обольют нас грязью. Им тоже заранее спасибо за предстоящий балаган. Уже ясно, будут говорить о том, что шведы заслужили свой успех. Счёт, повторюсь, на табло, но по игре, мне кажется, мы были сильнее».

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«Шведы ведут себя как маленькие девочки, так вести себя нельзя»

Себастьян Колльберг отказался жать Миронову руку на рукопожатии, позже объяснив это тем, что не хотел испачкаться: «У него всё лицо и руки были в крови».

Нашего защитника такое объяснение, конечно, не устроило, и он нашёл пару едких слов в ответ: «Шведы ведут себя как маленькие девочки, так вести себя нельзя. Мы играли с американцами, выиграли у них, но они не вели себя так ужасно. Американцы смотрели нам в глаза, пожимали руки. Здесь, пожалуйста, была драка, матч закончился, гимн отзвучал, а на рукопожатии руку нельзя пожать? В глаза нельзя посмотреть? Колльберг ведёт себя как маленькая девочка: проехал мимо, рукой махнул и поехал в сторону и дальше. Так себя нельзя вести, это спорт: свисток прозвучал — подойди, пожми».

Кроме разбитого носа Миронова единственным последствием драки была дисквалификация Петтерссона на финал как зачинщика драки. Битву за золото Швеция проиграла.

Рано утром 31 декабря Россия встретится со Швецией в заключительном туре группового этапа МЧМ-2021. И нашим ребятам надо обязательно выигрывать. Иначе маячит Финляндия или Канада в четвертьфинале.