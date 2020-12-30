Знарок: «Спартаку» помешало желание реабилитироваться за разгром 

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что его хоккеистам в матче с рижским "Динамо" помешало слишком большое желание реабилитироваться за предыдущее разгромное поражение от московского "Динамо".
Рижское "Динамо" в среду победило московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2. В понедельник "красно-белые" проиграли в дерби московскому "Динамо" (0:6).
"Совершили очень много непонятных ошибок, из этого и сложилась игра. В большинстве пропустили непонятный гол. Желание было, хотели реабилитироваться за поражение 0:6. Но чрезмерное желание, может быть, было. Или, может быть, пятая игра через день, один и тот же состав практически играет. Наверное, не хватило сил. Хотя поначалу играли неплохо и в счете повели", — сказал Знарок на пресс-конференции.
На 52-й минуте после пятой шайбы в воротах "Спартака" появился Юлиус Гудачек, заменивший Никиту Беспалова. "Я стараюсь не вмешиваться в работу тренера по вратарям. Он всем этим занимается. Хотя мое мнение, нужно было пораньше замену сделать", — ответил Знарок на вопрос, почему замена была сделана так поздно.