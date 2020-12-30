Знарок: «Спартаку» помешало желание реабилитироваться за разгром 

"Совершили очень много непонятных ошибок, из этого и сложилась игра. В большинстве пропустили непонятный гол. Желание было, хотели реабилитироваться за поражение 0:6. Но чрезмерное желание, может быть, было. Или, может быть, пятая игра через день, один и тот же состав практически играет. Наверное, не хватило сил. Хотя поначалу играли неплохо и в счете повели", — сказал Знарок на пресс-конференции.