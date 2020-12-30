Матыцин о сборной по хоккею: ребята верят в наставника и в команду

«Определённый опыт у нашего прославленного хоккеиста, а теперь и тренера Игоря Ларионова есть. Мы видим, с какой мотивацией играют ребята. Они верят в своего наставника и команду. Это главный фактор победы. В сборной собрались талантливые парни. Команда удивительно сплочённая. Профессионализм тренеров всем известен. Надеюсь, все эти компоненты помогут отечественной сборной выступить успешно», — заявил Матыцин в интервью RT.