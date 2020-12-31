Финляндия разгромила Словакию на МЧМ-2021 

В очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии разгромила команду Словакии.
Встреча прошла на стадионе "Роджерс Плэйс" в канадском Эдмонтоне при пустых трибунах и завершилась крупной победой скандинавской команды со счетом 6:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Лунделл, Сантери Хатакка, Топи Нимела, Каспер Саймонтайваль и Самюэль Хелениус, оформивший дубль на свой лицевой счет.
Ранее сообщалось, что новый наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Питер Лавиолетт отказался от ужина с нападающим команды Александром Овечкиным.