Взятие ворот шведов на МЧМ Родион Амиров отпраздновал провокационным жестом. Но сам гол получился в лучших традициях советского хоккея.

Важнейший матч в группе — за первое место, да ещё и со шведами, которые последний раз проигрывали на этом этапе молодёжных чемпионатов мира в 2006 году. Что ж, сборная России начала его именно так, как все хотели — поехала сминать соперника с первых секунд!

🚨 ГООООЛ! РОДИОН! РОДНЕНЬКИЙ! УСЛЫШАЛ! 2:1!#россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSSWE— Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2020 Гол Родиона Амирова в концовке первого периода — просто сказка! Во-первых, большинство попёрло, и не с австрийцами, а с сильной командой. Во-вторых, первое звено сегодня — это песня, когда они на кураже, их невозможно остановить. Полгруппового этапа все переживали, что игра у ребят не идёт, но потренировавшись на австрийцах, они наконец разыгрались. Марат Хуснутдинов принял передачу на правом борту, увернулся от защитника и отдал Василию Подколзину у ворот, а тот мгновенно переправил шайбу под бросок Амирову на пустой угол. Шведы в это время где-то потерялись, на пятачке никто не мешал. Гениальная трёхходовка сборной России в лучших традициях советского хоккея.

Амиров отпраздновал гол, широким взмахом руки указав на ворота. Жест получился провокационным, но ярким — дело в том, что на первой минуте игры судьи не засчитали гол нашего нападающего. Посмотрели кино на всякий случай, но изначальное решение осталось в силе. Василий Подколзин продавил защитника, выкатился на ворота, нанёс бросок, а затем клюшкой сдвинул вратаря Йеспера Валльстедта. Пока в воротах была куча-мала, Амиров добил шайбу в пустой угол.

🚨🇷🇺A Swedish mix up on the blue line gives @russiahockey a chance to get their goal back and it's 1-0! #WorldJuniors pic.twitter.com/0OmwkVKsML— IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2020 Наши отпраздновали гол, хотя судья сразу показал, что не засчитывает его. После просмотра кино арбитры оставили своё решение в силе. Бывает так, что незасчитанная шайба влияет на настроение команды, но не в этом случае. Россия нисколько не расстроилась и покатила дальше. Амиров же, уже забив по всем правилам, своим жестом словно сказал судьям: «Попробуйте этот не засчитайте».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Гол Амирова (тот, который засчитали) снова вывел Россию вперёд в концовке первого периода. Наша команда катит, разыгрывает, отбирает шайбу и пока что полностью доминирует над шведами. Счёт пока 2:1, но ощущения от игры нашей молодёжки сегодня прекрасные. Сегодня России нужна только победа, это гарантирует первое место в группе и слабенькую Словакию в четвертьфинале.