Сборная России в овертайме обыграла Швецию на МЧМ-2021

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В ночь на 31 декабря (мск) на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне состоялся матч МЧМ-2021 Россия — Швеция. Встреча завершилась победой российской команды в овертайме — 4:3.

Автором победной шайбы стал Марат Хуснутдинов. Еще по голу за сборную России в основное время забили Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов.

У шведов отличились Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер.