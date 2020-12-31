Победу сборной России над шведами в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею можно сравнить с победой русской армии над шведской в битве под Полтавой 1709 года, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев

Сборная России в четверг в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 4:3 в своей заключительной встрече на групповом этапе чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Шведы не проигрывали на данной стадии турнира на протяжении 54 матчей с 31 декабря 2006 года.

"Эта победа — лучший подарок стране к Новому году! Я бы даже назвал ее одной из самых красивых в уходящем году, который был омрачен пандемией. Особенно ценна эта победа тем, что добыта на родине хоккея — в Канаде. Я напомню, что шведы не проигрывали на групповом этапе молодежных чемпионатов мира 14 лет подряд, и именно Россия положила этому конец", — сказал Свищев, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба депутата.

"Причем надо отметить, что это произошло при очень странном судействе, особенно во втором периоде, когда судьи почти не замечали нарушения правил со стороны шведской сборной. А лидеру шведов Хольцу, который заявлял в перерыве матча, что шведы более мастеровиты, хочется напомнить русскую поговорку — не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с поля брани. Счет на табло — Россия сильнее! Устроили шведам вторую Полтаву", — добавил он.