"Со шведами была валидольная игра, достойная финала. Даже жаль, что это был не финал. За минуту пустили третью шайбу, было так обидно, подумал — ну как так, почему такой рикошет? Ну вот такой хоккей был, интересный", — цитирует Третьяка ТАСС.