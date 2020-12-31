Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о победе российской молодежной команды над сборной Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс", завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу россиян.
"Со шведами была валидольная игра, достойная финала. Даже жаль, что это был не финал. За минуту пустили третью шайбу, было так обидно, подумал — ну как так, почему такой рикошет? Ну вот такой хоккей был, интересный", — цитирует Третьяка ТАСС.
Ранее в Госдуме назвали победу России над шведами лучшим подарком к Новому году.