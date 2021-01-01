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Американская телекомпания назвала Россию на МЧМ-2021 сборной без страны 

Чемпионат.com и ещё 1 1 час назад
Случайных ошибок не бывает? Но три года назад американцы уже называли наших «командой без страны».
Мы привыкли, что НХЛ излучает профессионализм. Это случается почти всегда, но бывают исключения, которые можно воспринимать по разному. Так, в канун нового года американская телекомпания NHL Network, анонсируя матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею, выпустила в эфир экранное поле с титрами матчей и временем показа. Из трёх матчей без ошибок была написана только пара Словакия — Финляндия, а вот остальным повезло меньше.
Слово «Швейцария» было написано с ошибкой: вместо Switzerland американцы написали Switerzerland. Но если этот ляп ещё можно было объяснить длинной слова и скоплением согласных букв, то отсутствие слова «Россия» в анонсе матча нашей команды со шведами оказалось просто нелепостью. Соперником Швеции значилось словосочетание «Название страны», рядом с которым был изображён российский флаг.
Этот ляп тут же вызвал бурную реакцию болельщиков, которые начали соревноваться в острословии, комментируя картинку.

«Неплохую работу проделало это «Название страны» в матче со Швецией. И это отвлекает внимание от неправильно написанной Швейцарии», — отметила болельщица с никнеймом Syd. Ей тут же начали писать в комментариях, что «Название страны» — теперь один из фаворитов турнира.

Всё это могло бы быть смешно, если бы не тот колоссальный прессинг, который испытывает весь наш спорт в последние годы. На Олимпиаду в Пхёнчхан мы уже съездили в качестве олимпийских атлетов из России, а недавнее решение спортивного арбитражного суда лишило Россию флага и гимна ещё на два года. Понятно, что ошибаются все, и американские телевизионщики вряд ли имели резоны устраивать скандал, тем более, что ошибка была в титрах не только с нашей страной. Но, как говорится, у каждой ошибки есть конкретные фамилия и имя.
В феврале 2018 года американская газета New York Post опубликовало фотографию нашей сборной с золотыми медалями на шеях и очень спорной подписью: «Команда без страны выиграла хоккейное золото».
Забыть, как пишется название страны-фаворита МЧМ и выдать такую картинку в эфир — поступок некрасивый. О том, что эта ошибка не была случайной, предположений лучше не строить, хотя, при желании, это вполне можно уложить в тенденцию.
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Комментарии 6
Хоккей , Видео
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