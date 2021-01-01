Молодежная сборная России по хоккею хоть и обыграла двух своих главных конкурентов на групповом этапе чемпионата мира в Эдмонтоне, все равно предоставила возможность решать свою судьбу именно им — в заключительном матче предварительного раунде Швеция и США должны были определить, с какого места команда Игоря Ларионова отправиться в плей-офф. Расклад был очень простым — победа американцев в овертайме означала, что в четвертьфинале русские хоккеисты встретятся со словаками, любой другой результат выводил наших на немцев.

Вторая интрига этого матча представлялась примерно такой — кто из его участников сможет избежать встречи с крепкой Финляндией в первом же кубковом ранду и получит в соперники команду уровнем пониже (опять же — или Германию, или Словакию). Жили обе эти интриги очень недолго. Проводившие второй матч за два дня скандинавы оказались не готовы к битве со американцами и по большому счету проиграли матч уже к 4-й минуте.

Счет был открыт не совсем логично — защитник сборной США Дрю Хеллесон даже не бросал по воротам, а скорее набрасывал шайбу на пятак с отрицательного угла, но ему решил помочь голкипер Хуго Альнефельт, превративший безобидную попытку в гол.

Вратарь шведов поплыл и вскоре пропустил снова. На этот раз не из-за ворот, но его команде от этого точно было не легче. Тревор Зеграс зарядил от левого борта, любой кипер с молодежного чемпионата мира отразил бы 10 из 10 таких выстрелов, но Альнефельт удвоил преимущество «звездно-полосатых».

Американцы доминировали до конца периода, а в начале второго забили еще. Зеграс на этот раз выступил в роли ассистента, а оборонец Райан Джонсон в роли человека, умеющего бросать с кистей в девятку.

А вскоре все было кончено. Виктор Седерстрем обязан был дать надежду на камбэк шведов, но вместо этого превратил себя в посмешище.

И тут же Алекс Теркотт положил красивый голешник с разворота, установив окончательный счет — 4:0.

Американцы разгромили мощно начавших турнир шведов и сделали такими четвертьфинальные пары:

2 января

20:00 (мск) Россия — Германия

23:30 — Финляндия — Швеция

3 января

3:00 Канада — Чехия

5:30 США — Словакия