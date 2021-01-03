Сборная Канады со счетом 3:0 победила команду Чехии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Шайбы забросили Дилан Козенс (9-я минута), Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58).

Ранее в полуфинал турнира вышли россияне, обыгравшие команду Германии (2:1), и финны, победившие чехов (3:2). В оставшемся матче 1/4 финала сборная США встретится со словаками (начало — 6:30 мск). В случае победы американцев сборная России в полуфинале сыграет с канадцами. Если верх возьмет команда Словакии — подопечным Игоря Ларионова предстоит встретиться с финнами.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.