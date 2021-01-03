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27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 декабря

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3 из 4
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Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Эвертон
Эвертон
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Арминия
Арминия
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Боруссия М Боруссия М
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
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Унион Унион
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Тоттенхэм Хотспур
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

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Атлетик Б
Атлетик Б
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Эльче Эльче
Алавес
Алавес
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Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
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Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

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1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

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1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

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3 из 4
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Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
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Майнц
Майнц
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Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
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17:30
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Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

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Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта

Сборная Канады обыграла чехов и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 

ТАСС и ещё 11 30 минут назад
Сборная Канады со счетом 3:0 победила команду Чехии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Шайбы забросили Дилан Козенс (9-я минута), Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58).
Ранее в полуфинал турнира вышли россияне, обыгравшие команду Германии (2:1), и финны, победившие чехов (3:2). В оставшемся матче 1/4 финала сборная США встретится со словаками (начало — 6:30 мск). В случае победы американцев сборная России в полуфинале сыграет с канадцами. Если верх возьмет команда Словакии — подопечным Игоря Ларионова предстоит встретиться с финнами.
Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.
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Хоккей , Видео , ЧМ по хоккею , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ
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