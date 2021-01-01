Василевский признан лучшим голкипером НХЛ

Журналисты сайта НХЛ составили рейтинг лучших вратарей лиги. Первое место досталось российскому голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, набравшему 204 балла в голосовании 13 авторов ресурса. На первую строчку Василевского отрядили 10 журналистов из 13.
Второе место в рейтинге занял вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (196 баллов), третье — голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск (179).
В топ-16, помимо Василевского, оказалось еще два россиянина — вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (47) стал 12-м, а голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский (35) — 15-м.
Топ-16 вратарей по версии журналистов сайта лиги:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 204 балла;
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 196;
3. Туукка Раск («Бостон») — 179;
4. Кэри Прайс («Монреаль») — 160;
5. Робин Ленер («Вегас») — 129;
6. Картер Харт («Филадельфия») — 116;
7. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 109;
8. Якуб Маркстрем («Калгари») — 98;
9. Бен Бишоп («Даллас») — 93;
10. Фредерик Андерсен («Торонто») — 91;
11. Дарси Кемпер («Аризона») — 61;
12. Антон Худобин («Даллас») — 47;
13. Марк-Андре Флери («Вегас») — 45;
14. Джон Гибсон («Анахайм») — 36;
15. Сергей Бобровский («Флорида») — 35;
16. Брэйден Холтби («Ванкувер») — 30.