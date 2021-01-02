Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев 

2 января на молодежном чемпионате мира по хоккею стартует 1/4 финала — игры на выбывание, где любая ошибка может стоить команде борьбы за медали.

Россия встретится на этой стадии со сборной Германии, которая героически заняла третье место в группе А, пропустив вперед только очевидных фаворитов — Канаду и Финляндию. В XXI веке немецкая команда то поднималась в элитный дивизион МЧМ, то вылетала из него, но с 2019 года регулярно выступает на высшем уровне — и вот теперь первый раз в своей истории пробилась в плей-офф турнира.

Россия является очевидным фаворитом этого противостояния. Германия никогда не являлась хоккейной державой, и успехи в подготовке юных звезд в последние годы пока не успели исправить ситуацию в целом.

Тем не менее в составе Бундестим сильно выделяются три нападающих, которые попали в топ-10 бомбардиров МЧМ по итогам группового этапа. Это Тим Штюцле (третье место в рейтинге, 10 очков — пять голов, пять передач), Джон Петерка (четвертое место, 10 очков — четыре гола, шесть передач) и Флориан Элиас (пятое место, восемь очков — три гола, пять передач).

Больше игроков в топ-10 бомбардиров отрядила только Канада — четверо. Причем только один из них оказался в рейтинге выше трех упомянутых немцев — Дилан Козенс с 11 очками (6+5).

Учитывая, что Штюцле, Петерка и Элиас объединены в одну тройку, их звено представляет собой настоящую ураганную мощь, которая создает всю игру Германии в атаке.

Из 14 голов Бундестим на турнире 12 были забиты представителями этой тройки, а еще одна шайба (решающая в овертайме против Словакии) была заброшена благодаря голевой и предголевой передачам Петерки и Штюцле соответственно. Только один гол сборной Германии на МЧМ-2021 был оформлен без участия этих ребят — первый в ворота Финляндии: тогда отличился Самуэль Дюбе с передачи Юстина Фолека. Несложно понять, насколько весь хоккей Бундестим зависит от звена Штюцле — Петерка — Элиас.

Но три нападающих не могут тащить на себе игру команды 60 минут основного времени, так что на групповом этапе немцы смогли одолеть только равных себе соперников — Словакию и Швейцарию, причем не без труда.

Словаки, как уже было сказано, уступили только в овертайме (3:4), а швейцарцы — в основное время с минимальным разрывом (4:5), причем за десять минут последнего периода они сумели забросить четыре шайбы и чуть не перевели игру в овертайм.

Оборона Германии — худшая на этом МЧМ, а три нападающих, собранных в одном звене, являются лучиком света в этом темном царстве.

Однако в одной-единственной игре на выбывание может случиться всякое, так что подопечным Игоря Ларионова ни в коем случае нельзя расслабляться.

К тому же стоит учесть, что сильным соперникам — Финляндии (3:5) и Канаде (2:16) сборная Германии проиграла в тот момент, когда внезапно лишилась сразу восьми игроков, помещенных на карантин из-за положительного теста на коронавирус, который они сдали по прибытии на МЧМ.

В итоге первые три матча группового этапа из четырех (против Финляндии, Канады и Словакии) немцы играли с девятью нападающими и пятью защитниками — это два с половиной звена. Теперь же у Бундестим все в строю, восемь отсутствовавших игроков постепенно набирают игровой ритм, и команда должна прибавить в конкурентоспособности.

Так что сборной России желательно создать хороший задел для результата еще в первом периоде, чтобы не доводить дело до нервотрепки и не давать убойной тройке Штюцле — Петерка — Элиас сказать свое веское слово. Это подчеркнул и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

«Все думают, что матч будет легкой прогулкой, но у немцев дисциплинированная команда, и она с каждой игрой показывает все лучший и лучший результат.

Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде, надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий.

Наша команда выше уровнем, но это не значит, что будет легко. Нельзя расслабляться, каждый матч — это как финал, в котором надо играть на победу. Дисциплина — залог успеха, российским хоккеистам нужно быть дисциплинированными и внимательными. Кто сможет сдерживать свои эмоции, не удаляться на ровном месте, тот и победит», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Матч состоится 2 января в 20.00 по московскому времени.