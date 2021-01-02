После победы годом ранее на турнире в Чехии, в 2003-м молодежной сборной России предстояла защита титула на канадской земле. Хозяева первенства желали взять реванш за прошлогоднее поражение в финале, и такой шанс им представился — принципиальные соперники снова пересеклись в главном матче турнира. На этот команда Рафаила Имшатова одолела «Кленовых листьев» с минимальным счетом и во второй раз подряд стала обладательницей золотых медалей МЧМ. Sport24 вспоминает игроков той сборной и наблюдает, как в дальнейшем сложилась их спортивная карьера.

В Галифакс будущего вратаря основной сборной брали с прицелом на следующий МЧМ, поэтому Барулин выполнял роль бэкапа более опытного Андрея Медведева и провел всего один матч, в котором пропустил одну шайбу.

Пик карьеры уроженца Караганды пришелся на времена игры за мытищинский «Атлант», в составе которого он стал самым ценным игроком плей-офф КХЛ в сезоне-2010/11 и дошел до финала Кубка Гагарина. Топ-клубы не оставили без внимания шикарную игру Барулина и в 2012 году голкипер перебрался в казанский «Ак Барс» , попутно став чемпионом мира. После двух сезонов в столице Татарстана в спортивной жизни Константина были «Авангард» , «Сочи» и «Нефтехимик», цвета которого известный голкипер защищает до сих пор. Звезда Барулина уже давно сошла с небосклона, тем не менее, держать уровень КХЛ бывшему голкиперу сборной все еще по силам.

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У лучшего бомбардира сборной России среди защитников на том турнире получилась шикарная карьера. Да, не будь у воспитанника челябинского «Трактора» сложного характера, в его хоккейной жизни могло быть гораздо больше медалей, титулов и ярких моментов. Тем не менее, Кольцов несколько раз становился лучшим бомбардиром среди оборонцев лиги и выигрывал Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева».

После сезона в екатеринбургском «Автомобилисте» один из лучших атакующих защитников в истории российского хоккея несколько раз публично изъявлял желание продолжить карьеру. Не дождавшись предложений, Кольцов закончил с хоккеем в августе этого года.

Молодежный чемпионат стал для Фахрутдинова своеобразным потолком. После мирового форума в Галифаксе Дмитрий выступал исключительно за клубы второго эшелона: ТХК Тверь, «Воронеж», «Амур» , «Мотор», «Нефтяник», «Молот-Прикамье», «Спутник», «Ермак» и «Ладу». Последние годы профессиональной карьеры воспитанник ярославского «Локомотива» провел в Азиатской хоккейной лиге, выступая за «Сахалин».

Sport24

В лучшие годы Корнеев был одним из лучших защитников-домоседов России и любимчиком тренерского тандема Быков-Захаркин, с которыми Константин дважды выигрывал чемпионат мира. Большую часть карьеры в КХЛ оборонец провел в «Ак Барсе»: за шесть сезонов он принял участие в 281 матче в составе казанского клуба.

В конце карьеры защитника мучили постоянные травмы и повреждения, и после двух сезонов за «Северсталь» Корнеев принял решение повесить коньки на гвоздь. С недавнего времени является тренером клуба МХЛ «Красная Армия».

Наряду с Таратухиным, Трубачевым и Григоренко стал лучшим бомбардиром нашей сборной на победном МЧМ: в 6 встречах Полушин набрал 8 (2+6) результативных баллов. Однако во взрослом хоккее перспективный форвард потерялся. После ЦСКА , «Северстали», «Химика» и « Крыльев Советов » в карьере воспитанника кирово-чепецкой «Олимпии» были белорусский «Неман» и киевский «Компаньон-Нафтогаз». В 2012 году Полушин закончил профессиональную карьеру.

Sport24

Как и Кольцов, Жердев не сумел раскрыть свой потенциал только из-за личных проблем, связанных с характером. На турнире в Галифаксе Николай не был лидером, однако в дальнейшем во всех командах, в которых играл двукратный чемпион мира, на него делали ставку. После МЧМ форвард отправился штурмовать НХЛ, но после пяти сезонов за «Коламбус» и «Рейнджерс» он вернулся в Россию, где и выступал вплоть до окончания карьеры, став двукратным чемпионом мира в 2009 и 2012 годах.

После возвращения из Америки Жердев переживал свои лучшие годы: в сезоне-2011/12 Николай установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 40 очков за 53 матча в составе подмосковного «Атланта». В дальнейшем у одного из самых талантливых форвардов поколения все шло по нисходящей: за следующие шесть сезонов он сменил восемь клубов, регулярно нарушая режим и попадая в громкие скандалы.

Жердев до сих пор официально не объявил о завершении карьеры. Однако в том, что Николай не вернется в большой спорт, уже нет никаких сомнений.

Воспитанник столичного «Вымпела» не сумел надолго задержаться на высоком уровне, закончив карьеру в 26 лет. После МЧМ Аншаков сменил девять клубов и ни в одном из них не провел больше одного сезона.

Закончив с хоккеем, обладатель золотых медалей молодежного чемпионата мира пошел в полицию, где дослужился звания до старшего сержанта. Принимает активное участие в матчах Товарищеской хоккейной лиги.

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Несмотря на тот факт, что Овечкин был самым молодым игроком той сборной, он стал автором двух хет-триков: на старте турнира от него пострадали американцы, а затем и сборная Швейцарии. Уже тогда 17-летний играл за «Динамо» в Суперлиге, а о его огромном таланте и бешеном потенциале знали все любители хоккея.

Александр Великий не подвел своих поклонников: за следующие семнадцать лет, что прошли после турнира в Канаде, он стал одним из самых популярных спортсменов России и вписал свое имя в историю мирового хоккея. Вот уже пятнадцать лет он рубится в лучшей лиге мира в составе «Вашингтона» и в 2018 году наконец выиграл Кубок Стэнли. Следующая цель Ови — вечный рекорд Гретцки.

Уже в юности габаритный форвард стабильно был лидером по штрафному времени в своих командах. И МЧМ-2003 не стал исключением. После золотого турнира Евгений отправился в низшие лиги Северной Америки, посчитав, что этот путь сможет быстрее привести его в НХЛ. Дебютировав в лучшей лиге мира в сезоне-2005/06, монструозный нападающий на несколько сезонов вернулся в Суперлигу, и затем вновь отбыл за океан. Окончательно бросив якорь на родине в 2010 году, проспект «Тампы» подписал контракт с питерским СКА , в котором провел три сезона. Затем в его карьере были «Атлант», ЦСКА, «Сибирь», московское «Динамо» и «Витязь», в составе которого Артюхин начал текущий сезон.

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