У немцев есть крутое звено. Но Россия его расплющит 

Сегодня в Эдмонтоне сборная России первой из участников плей-офф проведет свой четвертьфинальный матч.

«Советский спорт» вспоминает как команды сыграли между собой год назад и рассказывает почему ударное звено немцев несомненно стоит уважать, но ни в коем случае нельзя бояться. Ибо если бояться немцев в хоккее, то с кем тогда вообще играть?

Год назад российская сборная в последнем матче групповой стадии легко переиграла своего сегодняшнего соперника по четвертьфиналу, отправив его утешаться в жаркую сечу за право выжить в классе сильнейших. В ужасных муках был повержен Казахстан (4:0, 1:4, 6:0) и сборная Германии сумела сохранить за собой место в элите.

Примечательно, что тогда номинально второе звено сборной Германии включало в себя как раз двух игроков, которые сегодня постараются озадачить оборону сборной России.

Речь о Джоне Петерке и Тиме Штюцле. В сочетании с ними играл Лукас Райхел, которого на этом турнире заменил ловкий центральный нападающий Флориан Элиас. Не менее интересно и то, что Флориан, выступая за национальную сборную своей страны на чемпионатах мира до 16 и до 18 лет менее 10 очков за турнир не набирал. Сейчас у него в активе 8 баллов и это весьма крутой результат.

Железобетонный статистический факт буквально орёт об очевидном: Германию тащит одно единственное звено. Прямо как московское «Динамо» в матчах против «Спартака» в последние полтора сезона. Яшкин — Шипачев и Кагарлицкий / Петтерсон — стабильно являются в ночных кошмарах Олегу Знарку . Но почему-то есть ощущение, что Флориан Элиас при всем желании не Шипачев, а Знарок — не Ларионов. Да и турнир другой.

Пять очков звена Штюцле — Элиас — Петерка не спасли немцев в первом матче против финнов, а после казни от Канады возникло стойкое ощущение, что это конец. 16 пропущенных шайб, лютый минус и всех и вся, обесчещенные вратари, однако свои 4 очка главное звено снова заработало, да и процент выигранных вбрасываний у Элиса потихоньку пополз вверх. Надо отметить, что по этому показателю он входит в шестерку лучших игроков турнира, которые выходили на точку не менее 40 раз.

Внезапно выяснилось, что пик активности этого звена, которое, к слову, после унижения от Канады стало номинально вторым, пришелся на игру со сборной Словакии. 12 очков на троих, хет-трик Джона Петерки и солидный (57%) процент выигранных вбрасываний у Элиаса, который был продублирован в заключительном матче группы против сборной Швейцарии. Хет-трик Петерки тоже, к слову, был продублирован на всякий случай.

При этом нельзя не сказать о том, что все остальное пятерки сборной Германии во время всех матчей усиленно и самозабвенно грузят дымящийся навоз. И порой в этом лучезарном процессе перегибают палку, если они, конечно, именно палкой этот самый навоз и грузят.

Речь о том, что начиная со второго матча на турнире у сборной Германии стабильно есть большой штраф. Финнам удалось уцелеть, а вот затем Самюэль Дубе и дважды Джастин Волек изгонялись с площадки за «грязь». Да и к тому же не стоит забывать, что несмотря на победу в матче против Швейцарии третий период немцы проиграли со счетом 1:4.

Ждем сборную России в полуфинале.

Расписание матчей 1/4 финала:

2 января, 20:00 Россия — Германия 2 января, 23:30 Финляндия — Швеция 3 января, 03:00 Канада — Чехия 3 января, 06:30 США — Словакия