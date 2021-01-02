Игра пройдет второго января в канадском Эдмонтоне. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

"Утром с тренерским штабом смотрели нарезки игр немецкой сборной. Мы уважаем всех соперников, но будем отталкиваться от своего стиля игры, чтобы ребята доминировали на площадке", — сказал Ларионов на предматчевой пресс-конференции.

"Такие матчи всегда непросты. Ты выходишь на команду, которой нечего терять. Они понимают, что играют с одной из сильнейших команд МЧМ и многие вещи могут происходить неожиданно. Все мы видели, как на Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства. Мы это учтем, недооценки не будет".

Команда Игоря Ларионова вышла в четвертьфинал МЧМ, заняв второе место в группе В. На счету российской команды победы над сборными США (5:3), Швеции (4:3 в овертайме) и Австрии (7:1). Единственное поражение россиянам нанесли чехи — 2:0.

Немцы стали третьей командой группы А. На групповом этапе они в основное время обыграли швейцарцев (5:4), в овертайме победили словаков (4:3), а таже уступили командам Канады (2:16) и Финляндии (3:5).