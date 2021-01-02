Забыть про глупости. Что поправить России перед плей-офф МЧМ

Команда Ларионова готова к решающим матчам, но есть вещи, вызывающие беспокойство.

Сборная России на МЧМ-2021 довольно уверенно прошла групповой этап. Три победы над американцами, австрийцами и шведами, поражение от чехов, и, как итог, второе место в своём квинтете, выведшее наших парней на дебютантов плей-офф МЧМ немцев.

Хороший расклад, хороший промежуточный результат. А что, собственно, по игре наших? В этом плане две последние встречи предварительного раунда получились очень качественными. Понятно, что соперники были разного уровня (Австрия и Швеция), но если отталкиваться именно от нашей команды, то у неё мы увидели и философию, и командный характер, и мастерство. Проявили себя лидеры, заработало большинство, и в плей-офф мы заходим с большой надеждой.

Но всегда есть моменты, которые требуют доработки или исправления. Идеальных команд не бывает, поэтому мы, разумеется, не требуем этого от россиян, но всё-таки называем вещи, на которые в плей-офф следует обратить повышенное внимание.

Дисциплина

Глупые удаления сгубили Россию в прошлогоднем финале с канадцами, и как же не хочется, чтобы и сейчас эмоции парней сыграли против них. Увы, тревожных звоночков на групповом этапе было достаточно. В дебютной встрече с американцами парни схватили два штрафа в чужой зоне в последние десять минут третьего периода, когда концентрация должна быть максимальной. Но подопечные Ларионова дважды переусердствовали с необязательным форчеком, да ещё и на глазах рефери. Одно из удалений американцы в итоге реализовали и устроили нам нервную концовку.

В той же встрече случился ещё один показательный эпизод. Во время пятого гола в опустевшие ворота США, наша команда провела неправильную смену и избежала удаления за нарушение численного состава только благодаря невнимательности лайнсменов. О чём думал Шакир Мухамадуллин, когда вместо того, чтобы зайти на скамейку, поехал отмечать заброшенную шайбу? Это тоже дисциплина! А если бы судьи были более глазастыми и дотошными? В тот раз пронесло, но нельзя допустить, чтобы подобные мелочи вылились в большие проблемы в решающих матчах турнира.

А в игре со Швецией «отличился» Михаил Абрамов . Повёлся на провокацию соперника, и целенаправленно пошёл делать глупость и мстить. Как результат — дисквалификация на один матч, а ведь Абрамов на групповом этапе показал себя, пожалуй, лучшим центрфорвардом нашей команды и нашёл отличное взаимопонимание с партнёрами Грицюком и Чинаховым/Афанасьевым. Мог устроить проблемы и Ян Кузнецов , но его, скажем откровенно, грязный удар между ног Хольцу арбитры проморгали, да и комитет не стал разбирать этот эпизод.

Повезло, но вот от всей этой излишней эмоциональности нужно избавляться. Понятно, что парни молодые, горячие, но есть ведь опытный тренерский штаб, который просто обязан достучаться до ребят, всё-таки залезть им в голову, хоть это и трудно. Надо как-то донести до игроков, что шансов выиграть МЧМ за всю карьеру у них выпадает совсем немного, и как же обидно будет упустить такую возможность из-за собственной несдержанности!

Кстати, наказать за слабую дисциплину Россию могут уже немцы в четвертьфинале — первое звено бундестим невероятно опасно в большинстве.

Оборона

Защитная линия нашей команды вызывает больше всего вопросов по турниру. Не было ни одного матча, где бы наши дефы не допустили грубую результативную ошибку, не упустили соперника на пятачке, не провалились позиционно. Больше всего пугает, что «накосячить» может едва ли не каждый. И Чайка, и Мухамадуллин, и Кузнецов, и Чистяков, и Князев. Разве что, игра Кирсанова пока практически безупречна.

Нет, понятно, что совсем без ошибок обойтись нельзя — это хоккей. Но речь идёт о странных провалах, необъяснимых решениях, которыми грешат наши оборонцы. То зону не закроют в простом эпизоде, то «привезут» контратаку на ровном месте, то бросят своего игрока.

Этот момент тяжело как-то поправить по ходу турнира. Если люди так играют, то они и продолжат так играть, им нельзя просто взять и приказать не ошибаться. Но Ларионов и его помощники обязаны в сотый раз донести до наших парней цену ошибки в плей-офф. Игорь Николаевич, судя по выступлениям в прессе, отличный оратор, и мощный спич в раздевалке может помочь ребятам добавить в плане ответственности за свои действия на льду.

Советский стиль

С того момента, как молодёжка сыграла первый матч под управлением Игоря Ларионова, мы только и говорим про новый стиль нашей команды. Доминирующий, комбинационный, советский хоккей с позиции силы. Но журналисты ведь не сами зациклились на этой теме — всё идёт от самого Профессора. На каждой пресс-конференции он подчёркивает особенности своей философии, и даже перед плей-офф риторика не меняется.

С одной стороны — это замечательно. Ларионов понимает, что хоккей — это игра, а не тяжёлая работа, и в этом разительно отличается от многих тренеров в КХЛ. Но в решающих матчах МЧМ нашим тренеру и ребятам важно не оказаться заложниками стиля. В плей-офф всё-таки бывает не до эстетики, где-то нужно предельно упростить игру, где-то — подстроится под соперника, а где-то потерпеть и вырвать результат на жилах. Может случиться и так, что тупой вброс в зону окажется полезнее перепаса на синей линии, а игра в откат (на определённом игровом отрезке) — продуктивнее давления. Как вот, допустим, играть с канадцами с позиции силы все 60 минут основного времени?

Впрочем, опасение насчёт зацикленности нашей команды на одной модели игры — не такое уж и сильное. На групповом этапе мы видели и подмечали определённую тактическую гибкость России, а уж с чехами наши ребята сыграли проще некуда. Ларионов говорит журналистам красивые вещи, но он прекрасно понимает, что на льду его команда должна быть намного хитрее, чем в раскладах в общении с прессой.