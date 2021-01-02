Чинахов не сыграет в 1/4 финала ЧМ с немцами

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Нападающий сборной России по хоккею Егор Чинахов из-за травмы не сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира с командой Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Чинахов получил травму в первом периоде третьего матча группового этапа с командой Австрии (7:1). Форвард не смог продолжить игру и пропустил встречу со шведами (4:3 в овертайме).

Четвертьфинальная игра между сборными России и Германии пройдет 2 января и начнется в 20:00 мск. Встречу также пропустит получивший дисквалификацию нападающий Михаил Абрамов