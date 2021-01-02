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«Сидел за спинами, как маньяк». Русские красиво обманули немцев и забили в меньшинстве! 

Чемпионат.com и ещё 2 47 минут назад
Этот гол не случайность, а философия игры Ларионова. Россияне творят на льду!
Сборная России в четвертьфинале МЧМ играет со сверстниками из Германии. Ходило много разговоров, что, дескать, соперника у Игоря Ларионова слабый, а наши игроки спокойно пройдут дальше. Но в сборной России сразу отметали такое настроение. Никакой расслабленности и мысли о постоянной борьбе. Любого соперника в нашей команде привыкли уважать. И это абсолютно правильно.

«Рано выплеснул голы, сделав дубль в ворота сборной США, но считаю, что ещё есть резерв, который могу применить в следующих матчах. Для меня самое важное — это победа. Сделаю всё, чтобы наша команда выиграла.

Первый раз слышу, что Германия — это соперник не уровня России. Это плей-офф, здесь может случиться всякое. На групповом этапе мы сплотились как одна команда. У нас одно большое сердце. Один палец может сломаться, а кулак никогда не сломается. Нужна хорошая дисциплина и сверхусилия, чтобы двигаться дальше. Мы приехали выигрывать чемпионат мира», — говорил перед игрой форвард россиян Василий Пономарёв.
Пономарёв, несмотря на юный возраст, рассуждал как настоящий мужчина. Было видно, что в игре с немцами Василий выложится на полную. Результат не заставил себя ждать.
При этом ситуация не предвещала для россиян ничего хорошего. Дело в том, что две минуты за подножку схлопотал защитник номинальных хозяев Даниил Чайка. Казалось, что у сборной России начались проблему, но тут на первые роли вышел Пономарёв!
Чистяков из своей зоны сделал передачу на ход Пономарёву, который убежал один на один с вратарём и красиво разделался с Буглем, запустив шайбу низом. И это в меньшинстве!
Стоит отметить, что Пономарёв соответствовал философии Ларионова. Наш форвард именно креативил, играл в хоккей, а не мучился и не отбывал номер на льду. Посмотрите, ещё здесь он начал уезжать вперёд. Кстати, его партнёр в этот момент активно боролся у борта.
А вот фото, на котором хорошо видно, где российский нападающий находился в момент паса. Практически на чужой синей линии!
1tv.ru
Другой тренер мог дать за такое втык, но только не опытный и многое повидавший Профессор. Отметил и силового форварда Захара Бардакова. Именно он буквально выгрыз шайбу у борта и спиной выбросил её на Чистякова, который потом отдал на Пономарёва.

«В начале повезло, что получилось выиграть вбрасывание. Потом Барди (Захар Бардаков — прим. «Чемпионата») отлично сохранил шайбу и перевёл на Чистого (Семён Чистяков — прим. «Чемпионата»), а Чистый сделал фетисовский пас, и мне оставалось только решить вопрос с вратарём. Это была полная импровизация», — сказал Василий Пономарёв в эфире Первого канала в перерыве встречи.

Было видно, что Пономарёв, как и его партнёры, находился в отличном настроении.

«Пономарёв сидит за спинами немцев в меньшинстве, как маньяк, получает передачу в отрыв и забивает в выходе «один в ноль», — написал у себя в «твиттере Обозреватель The Athletic Скотт Уилер.

Приятно, когда про наших игроков так пишут североамериканские журналисты. И мнение Уилера не единственное.

»У Пономарёва — потрясающий молодёжный чемпионат мира. Он — один из моих фаворитов драфта НХЛ-2020, забил очень эффектный гол в меньшинстве. Великолепный, техничный выход один на один. Пономарёв — один из тех парней, кто выводит свою игру на более высокий уровень в международных матчах. Редко видел его незаметным в игре за сборную», — отметил обозреватель американского телеканал ESPN Крис Питерс в своём «твиттере».

Побольше бы такой импровизации не только в молодёжном, но и во взрослом российском хоккее!
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Комментарии 17
Хоккей , Скотт Уилер , Игорь Ларионов , Даниил Чайка , Василий Пономарев , СБОРНАЯ РОССИИ , Первый канал
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