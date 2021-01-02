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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Молодежная сборная России обыграла Германию со счетом 2-1
Фото: Федерация хоккея России
Хоккеисты сборной России со счетом 2:1 обыграли команду Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29), у проигравших отличился Флориан Элиаш (44). Первая шайба россиян была заброшена в меньшинстве. Игру пропустили форвард сборной России Егор Чинахов, который получил травму в третьем матче группового этапа с командой Австрии (7:1) и не сыграл во встрече со шведами (4:3 в овертайме), и получивший дисквалификацию Михаил Абрамов. Ворота российской команды в матче защищал Ярослав Аскаров.
В других четвертьфинальных матчах позднее финны сыграют со шведами, канадцы — с чехами, а американцы — со словаками. Команды, вышедшие в полуфинал, будут распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой команды к последней): Канада, США, Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Чехия, Словакия. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая — с третьей.
Таким образом, сборная России в полуфинале может сыграть с канадцами, если все четыре лучшие команды предварительного этапа одержат победы в четвертьфинальных встречах. При любом другом раскладе россияне могут встретиться с хозяевами турнира только в финале или матче за третье место.
Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.
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Комментарии
Хоккей , Михаил Абрамов , Василий Пономарев , Ярослав Аскаров , СБОРНАЯ РОССИИ
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