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«Немцы ничего не могли сделать, когда Россия включала скорость». Эксперты — о победном четвертьфинале МЧМ 

Sport24 и ещё 3 10 часов назад
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв команду Германии со счетом 2:1. Тяжелая победа в четвертьфинале — в комментариях экспертов.

Владислав Третьяк, президент ФХР:

«Тяжелый матч, который напомнил игру против немцев на Олимпиаде. Все думали, что будет легкая игра, но мы снова увидели, что на таком уровне легких игр не бывает. Каждая игра — это финал, поэтому надо уважать каждого соперника. По игре скажу, что надо было решать задачу в первом периоде, но все перешло в вязкую игру, где немцы не давали нашим выходить в атаку. Поэтому вышла такая тяжелая игра, но с победой. Слава богу, прошли дальше. Повезло ли нам в конце? Все равно наша команда сильнее, да и немцам тоже повезло в каких-то моментах, это хоккей. Самое главное, что есть победа и теперь надо настраиваться на полуфинальную игру.
Соперник по полуфиналу? Их не выбирают, теперь уже нечего выбирать. Сейчас с кем бы не пришлось играть — придется выходить и биться. Если надо выигрывать золотые медали, то надо обыгрывать любого соперника, против которого будешь выходить. Поэтому пожелаем удачи нашим парням, я уверен, что они будут биться за золотые медали».
По ходу матча выписывается картинка, кто из ребят готов быть более стабильным. Поэтому приходится корректировать игру. Мы играем матч плей-офф, нужно быстро принимать решения. Мы вместе с тренерами обсуждаем все в перерыве, потом уже вносим коррективы. У нас есть полтора дня, чтобы подготовится к полуфиналу. Надеемся, что Чинахов будет готов. Плюс вернётся после дисквалификации Абрамов, будет свежим.
Не удалось закрыть первое звено Германии? Не думаю, что для нас этот вопрос глобальный для нашей команды. У нас есть четыре звена, которые делают свою работу. Мы конкретно сказали звену Пономареву, чтобы они были более внимательны к тройке Штюцле. Вопрос стоял, чтобы не полностью закрыть лидеров Германии, а просто доминировать над соперником. Понимаем, что дальше соперник будет ещё более опытным.
Нужно остыть, чтобы понять, что произошло. Пока только поздравили ребят с победой. Естественно по каждой игре у нас есть вопросы. В целом, не было полной картины. Недооценки соперника не было. Игра соперника от обороны вызывает у нас проблемы, такой хоккей нам непривычен. Тем не менее матч выигран»,

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион:

«В третьем периоде наши немного подсели. Такой темп выдержать тяжело, противник добавляет, желание отыграться большое. У нас вечная проблема с реализацией моментов, их было много. Забить можно было во втором периоде, в начале третьего… Не используем и все — сразу напряжение, начинаем откатываться, чтобы не пропустить. Поэтому такая нервозная игра. Реализация должна быть, после этого будет легче играть. Возможно, в полуфинале нам повезет, играем-то здорово. Сил много тратим, поэтому подсаживаемся и физически, и психологически. Два периода играли здорово: и впереди душили, и зоны не упускали. Но силы-то не бесконечные.
Технические удаления — наша болезнь, как и реализация. И в том году это было, и в позапрошлом. Но то, что умеем держать удар до конца — это одно из лучших качеств. Мы же в позапрошлом году проиграли первенство мира только из-за удалений по большому счету. Надо ответственнее относиться, а не клюшками махать, тем более в чужой зоне. Это одна из наших главных проблем. Но тут молодежь — что поделать. Желания много, выиграть хотят. Посмотрим, что будет в полуфинале».

Сергей Герсонский, экс-главный тренер молодежной сборной России:

«Груз ответственности у сборной России сегодня был намного больше, чем у Германии, поэтому игра получилась такой тяжелой — старались делать все аккуратно, атаки всегда разыгрывали до верного. Вот только количество удалений во втором периоде никак не сходится с этой аккуратностью, но в третьей двадцатиминутке наладили этот процесс. Но эти удаления за подножку точно надо исключить. Тренерский штаб должен дополнительно проработать с игроками выбор позиции, из-за ошибок в этом компоненте подобные удаления и рождаются.
Настоящая игра плей-офф получилась: с эмоциями, с напряжением, с ошибками, конечно, куда без этого. Видно, что команда прибавила при игре в меньшинстве. Во втором периоде, когда мы включили скорость, немцы вообще ничего сделать не смогли, стоило чуть сбавить — они сразу почувствовали это и включились в игру. Оптимальный вариант для нас — как можно больше времени проводить в зоне соперника. Стоит отметить классный гол Пономарева: показал великолепное движение, выдержал паузу и раскачал вратаря — высокое исполнительское мастерство».
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Комментарии 7
Хоккей , Видео , Александр Кожевников , Сергей Герсонский , Владислав Третьяк , СБОРНАЯ РОССИИ
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