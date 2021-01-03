Панарин и Василевский попали в команду года NHL 21 

Двое российских хоккеистов попали в команду года в хоккейном симуляторе NHL 21: нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
В символическую сборную были включены 6 хоккеистов (1 вратарь, 2 защитника и 3 нападающих), которых посчитали лучшими за прошедший календарный год.
Помимо Панарина и Василевского в команду года попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз», Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
Панарин за попадание в команду года NHL 21 получил специальные коньки, фото которых опубликовал в инстаграме. Василевский получит особую маску.