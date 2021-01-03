Панарин и Василевский попали в команду года NHL 21 

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В символическую сборную были включены 6 хоккеистов (1 вратарь, 2 защитника и 3 нападающих), которых посчитали лучшими за прошедший календарный год.

Панарин за попадание в команду года NHL 21 получил специальные коньки, фото которых опубликовал в инстаграме. Василевский получит особую маску.