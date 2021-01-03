«По расписанию, к слову, достаточно жесткому, мы должны будем сыграть с командой «Все звезды Новой Англии» со сборной местных колледжей и на финише кругового турнира — со сборной штата Массачусетс. На следующий день пройдет встреча за первое место между двумя лучшими командами. А перед этим соревнованием мы планируем провести два выставочных матча. В итоге ребятам придется выходить на лед шесть дней подряд!», — рассказывал перед вылетом в Америку Плющев.
«Смотрю заявку — глазам не верю. Там люди 1978 года рождения! Они думали, легко справятся. А мы выигрываем. Начали за Ковальчуком гоняться. Илюхе это надоело, как дал одному. Тот через борт улетел. Пошла «массовка»! Да такая, что не сунешься. С той стороны все повыскакивали, с нашей — тоже», — вспоминал спустя десятилетия главный тренер российской сборной.
«Дело получилось так, потому что Советский союз распался, многие ребята из Казахстана и Украины уехали в Северную Америку. Болельщики, когда случилось все это дело, были удивлены. Они говорили: «Мало того, что нас обыграли, так нам еще и холку набили». Да, это было так, действительно», — говорил Плющев в интервью Sport24.
«Здесь канадцам совсем туго пришлось — Андрюша Медведев раздавит кого угодно. Только волю дай. Драка страшная. Удаляли пятерками! Точнее, у нас пятерками. Канадцев — по одному. Считаю — у нас на лавке 12 игроков».
«Самая концовка, понятно уже, что победа никуда не денется. Доставал нас рыжий канадец, тоже 1978 года. Казахи-то угомонились, а этот все прыгал, скакал. Князь (Игорья Князев — прим. Sport24) так выразительно смотрит сначала на табло, потом на меня. Киваю: «Давай». Сбрасывает перчатки — и пошла молотиловка. Игоряша его так отволтузил, Господи…», — с удовольствием восстанавливает подробности Плющев.
«Пережили мы эти мероприятие, с утра приносят прессу: «Приехали русские бандиты. Мало того, что нас обыграли, еще всю команду избили». Вскоре звонок из оргкомитета: «Мы вас не допускаем до соревнований, вы нарушили регламент. Устраиваете массовые драки, нам такая команда не нужна…
»Да? — переспрашиваю. — А на каком основании против юниоров выставляют взрослую команду? Это по каким нормам? Можете нас не допускать — но бумага уйдет в IIHF». Раз — проглотили. Мы в турнир вкатились — все канадцы были как шелковые. Ни драки, ни стычек. Сами себя напугали этими заметками — «про русских бандитов».