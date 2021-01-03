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Скандальная драка Россия — Канада. Русских называли «бандитами» и хотели снять с турнира, бились «стенка на стенку» 

Sport24 1 час назад
В ночь с понедельника на вторник сборная России по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира сыграет с командой Канады. Накануне матча Sport24 вспоминает не самую известную, но очень яркую страницу принципиального противостояния.
В сезоне-1999/2000 юношеская сборная России под руководством Владимира Плющева стала единственной из национальных команд, завоевавших золотые медали. Летом команда перешла в разряд юниорских и готовилась повторить свой успех на чемпионате мира уже в этой возрастной категории. А первой проверкой перед ним должен был стать августовский турнир для игроков не старше 18 лет в Бостоне.

«По расписанию, к слову, достаточно жесткому, мы должны будем сыграть с командой «Все звезды Новой Англии» со сборной местных колледжей и на финише кругового турнира — со сборной штата Массачусетс. На следующий день пройдет встреча за первое место между двумя лучшими командами. А перед этим соревнованием мы планируем провести два выставочных матча. В итоге ребятам придется выходить на лед шесть дней подряд!», — рассказывал перед вылетом в Америку Плющев.

Sport24
Подвох ждал российскую команду уже в первой выставочной игре. Наши привезли на турнир знаменитую команду 1983-го года рождения — с Ильей Ковальчуком, Игорем Григоренко, Николаев Жердевым в составе. А вот организаторы решили проверить команду Плющева ребятами постарше. Да не просто постарше, а 1978-го года рождения.

«Смотрю заявку — глазам не верю. Там люди 1978 года рождения! Они думали, легко справятся. А мы выигрываем. Начали за Ковальчуком гоняться. Илюхе это надоело, как дал одному. Тот через борт улетел. Пошла «массовка»! Да такая, что не сунешься. С той стороны все повыскакивали, с нашей — тоже», — вспоминал спустя десятилетия главный тренер российской сборной.

Интересно, что канадцы выставили не тот состав необычный состав — он был разбавлен игроками из Казахастана и Украины. Но самое активное участие в драке принимали, конечно, игроки из Страны кленового листа.

«Дело получилось так, потому что Советский союз распался, многие ребята из Казахстана и Украины уехали в Северную Америку. Болельщики, когда случилось все это дело, были удивлены. Они говорили: «Мало того, что нас обыграли, так нам еще и холку набили». Да, это было так, действительно», — говорил Плющев в интервью Sport24.

Sport24
В первом раунде дрались даже вратари:

«Здесь канадцам совсем туго пришлось — Андрюша Медведев раздавит кого угодно. Только волю дай. Драка страшная. Удаляли пятерками! Точнее, у нас пятерками. Канадцев — по одному. Считаю — у нас на лавке 12 игроков».

Не менее яркой получилась и вторая серия кулачного противостояния:

«Самая концовка, понятно уже, что победа никуда не денется. Доставал нас рыжий канадец, тоже 1978 года. Казахи-то угомонились, а этот все прыгал, скакал. Князь (Игорья Князев — прим. Sport24) так выразительно смотрит сначала на табло, потом на меня. Киваю: «Давай». Сбрасывает перчатки — и пошла молотиловка. Игоряша его так отволтузил, Господи…», — с удовольствием восстанавливает подробности Плющев.

Sport24
Увы, ни фото ни видео эпичного побоища на американской земле не сохранилось. Остались только воспоминания очевидцев. Согласно им — сбоную России в итоге едва не сняли турнира, но Плющев смог отстоять команду и США наши покинули с первым местом:

«Пережили мы эти мероприятие, с утра приносят прессу: «Приехали русские бандиты. Мало того, что нас обыграли, еще всю команду избили». Вскоре звонок из оргкомитета: «Мы вас не допускаем до соревнований, вы нарушили регламент. Устраиваете массовые драки, нам такая команда не нужна…

»Да? — переспрашиваю. — А на каком основании против юниоров выставляют взрослую команду? Это по каким нормам? Можете нас не допускать — но бумага уйдет в IIHF». Раз — проглотили. Мы в турнир вкатились — все канадцы были как шелковые. Ни драки, ни стычек. Сами себя напугали этими заметками — «про русских бандитов».

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Комментарии 9
Хоккей , Видео , Статьи , Владимир Плющев , Илья Ковальчук , Игорь Григоренко , СБОРНАЯ РОССИИ
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