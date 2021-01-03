«У нас в достаточно скором времени после финала в расписании стоял отъезд в аэропорт. А сил, ни моральных, ни физических, уже не оставалось. Мы приехали в аэропорт, немного покричали. Но никто не буянил, никаких разбитых витрин не было. Сели в самолет, должны были улетать, но тут наш менеджер говорит, что нас снимают с рейса. Мы, конечно, в шоке. Обещали, что за нами чуть ли не спецназ придет. А когда увидели людей с оружием — поняли, что все серьезно. Брагин был очень злой. Видимо, нас сняли за пару выкриков «Мы — чемпионы!» — сказал Двуреченский.