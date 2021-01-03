В Пьештянах лютая ненависть переросла в войну, команды дрались 45 минут и уезжали с арены под конвоем военных.

Когда Россия встречается с Канадой на молодёжном чемпионате мира, сразу вспоминается безумное побоище в Пьештянах, которое стоит особняком в истории этого турнира. Ярость пеленой окутала ледовую площадку, драка была такой ожесточённой, что никакие судьи не смогли бы её разнять. На арене выключили свет, а на улице стянули к стадиону военный конвой. Накануне полуфинала МЧМ-2021 Россия — Канада вспоминаем знаменитую бойню, которая произошла 34 года назад.

Сборная СССР приехала на МЧМ в Чехословакию в ранге действующего чемпиона мира среди молодёжи (к тому же, последнее золото было завоёвано на канадском льду, а тогда МЧМ чаще проводились в Европе). Но наши, одержав две лёгкие победы на старте над Польшей и Швейцарией, провалили оставшиеся матчи и могли цепляться только за бронзу. Поговаривали, что сборную СССР чуть ли не морят голодом в наказание на неудовлетворительные результаты и стращают серьёзным наказанием по возвращению домой. «Люди могут верить во всё, что угодно, но это было неправдой», — вспоминал Владимир Малахов . Канадцы тоже играли гораздо ниже своего уровня, но всё ещё имели шансы на золото, для этого надо было обыграть СССР с разницей в пять шайб.

«Мы орали: «Идите в задницу, чёртовы коммуняки!». Они орали в ответ»

Ещё до начала матча было ясно, что он закончиться плохо. Две команды, которые не питают друг к другу тёплых чувств, настоящие враги. Этому матчу суждено было перерасти в настоящую войну. Вадим Мусатов потом рассказывал, что перед матчем в раздевалку зашёл сам Анатолий Тарасов и дал напутствие: «Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно! Выбили тебе глаз — вставь его на место и беги за канадцем, не дай ему бросать по воротам».

«Тарасов сказал, что если мы испугались канадцев, то должны заканчивать с хоккеем. И когда мы вышли на лёд, мы были готовы к войне. Ещё перед раскаткой канадцы стали кричать в нашу сторону гадости, мы едва не подрались в подтрибунном помещении», — рассказывал Александр Гальченюк.

На раскатке канадцы продолжили выводить русских из себя. «Мы катались и орали друг на друга, все были на взводе. Мы орали: „Идите в задницу, чёртовы коммуняки!“, они орали на нас в ответ», — вспоминал Шон Симпсон. Фитиль был уже подожжён, и только чудом пламя ненависти не разгорелось до начала игры.

Жёстко играли и те, и другие — удары клюшками по рукам, толчки в спину… Норвежский арбитр Ханс Рённинг, которого поставили на матч не из-за профессиональных качеств, а из-за политического нейтралитета, никак не пытался взять игру под контроль и затушить начинающийся пожар. Через пять минут Тео Флёри поддал огня в и так накалённую добела атмосферу. После своего гола он проехался по льду, «расстреляв» из клюшки советскую скамейку запасных.

Бойня началась при счёте 4:2 в пользу канадцев во втором периоде. Эверетт Санипасс зацепил клюшкой Сергея Шестёрикова, и драки вспыхнули одна за другой. Канадцы были гораздо более опытными в кулачных поединках. «Мы вообще не умели драться, но были сильными», — рассказывал Александр Гальченюк. В какой-то момент все остальные высыпали со скамеек запасных, и началось побоище. Мусатов вспоминает, что первыми со скамейки на лёд выскочили русские. Тренер Владимир Васильев , увидев, как бьют и так травмированного Зелепукина, с укором взглянул на Евгения Давыдова : «Твоего друга бьют, а ты что?». И Давыдов кинулся на лёд с криком «За наших! Ура!». Хотя в кадр трансляции первыми въехали канадцы.

Канадцы и русские дрались не на жизнь, а на смерть, не замечая ничего вокруг. Защитник Владимир Константинов ударом головы сломал нос канадцу Грегу Хоугуду. Во время драки судьи отрешённо смотрели на происходящее, а затем и вовсе ушли со льда. Битва всё не утихала, тогда организаторы не придумали ничего лучше, как выключить свет. К стадиону уже стягивали чехословацкую полицию и автоматчиков. Бойня утихла только через 45 минут.

«У меня ещё до игры было плохое предчувствие. Непримиримое противостояние, одной команде уже нечего терять… Когда игра началась, моё плохое предчувствие только усугубилось. Первые секунды, и тут же толчок в спину. Главный арбитр всё видел, но не свистнул, даже не потянул свисток ко рту.

После матча Рённинг сидел в шоке. Он был опустошён. Затем в судейскую пришёл Рене Фазель и начал орать на Рённинга, он был в бешенстве», — вспоминал финский лайнсмен Питер Помоэлл, который обслуживал ту игру.

Команды увели в раздевалки, пока ИИХФ экстренно совещалась, что делать дальше. В итоге решили дисквалифицировать обе сборные и аннулировать их результаты. Канадцам и русским дали полчаса, чтобы собрать вещи в раздевалках, после чего под конвоем военных развезли команды по разным городам в отели, а наутро — в аэропорты.

Тренеры команд были дисквалифицированы ИИХФ на три года, игроки — на полтора, но позднее наказание смягчили до шести месяцев. Ещё долго не утихали споры о том, кто первый начал и кто виноват — канадцы считали, что это чуть ли не провокация КГБ, русские игроки говорили, что «кленовые листья» сами их спровоцировали. Хотя уже сейчас всё больше людей склоняется к тому, что всему виной — юношеская безудержность и нахлынувшие эмоции.

«Когда выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно»

Вот что рассказывал об этой драке участник тех событий канадский нападающий Брэндан Шэнахан: «Когда на арене выключили свет, я делал такие вещи, за которые мне до сих пор стыдно. Там было хоть глаз выколи, настолько темно, что ты даже не видел лица того, с кем дерёшься. В этой драке с русскими было много грязи — ударов исподтишка, даже в пах, ударов головой, драк двое на одного. Мы вели 4:2 и постоянно создавали моменты. Казалось, ещё чуть-чуть, и мы учиним разгром. Но такого мы не ожидали. Драка завязалась у ворот СССР. И вот уже две драки, потом три. Вся наша скамейка на ногах, в полном шоке. И вдруг два игрока выпрыгивают со скамейки соперника и несутся мимо нас в драку. И началось.

Обычно в драках команда на команду 90% игроков на самом деле не дерётся, а смотрит за основными драками. Но русские об этом не знали. Оглядываясь назад, сборная СССР тогда была как пороховая бочка, команда, которая искала неприятностей. Но признаю, мы тоже не были командой ангелочков. Я никогда больше не слышал такой реакции трибун. Было ощущение, что там назревает восстание. Когда вырубили свет, я думал, что кто-то хочет, чтобы мы сделали то, что должны, чтобы закончить всё это. Когда свет включили обратно, я увидел лицо своего русского оппонента. И я очень рад, что больше никогда в жизни его не видел. Я должен извиниться перед этим парнем.