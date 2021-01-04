"Отвратительный результат, 1:7 для нас — это позорно! Но первые два периода боролись, старались. В третьем периоде было хорошее начало, забили гол. Но после третьего пропущенного развалились. Неоправданные удаления, по два раза играть "3 на 5" против "Локомотива" — это проблема. Надо дальше готовиться, впереди матчи с "Сочи" и "Нефтехимиком". "Локомотив" выше нас в турнирной таблице, к сожалению, пока у нас игры против них не получаются", — сказал Кравец, слова которого приводятся на сайте "Локомотива".
"Хорошее движение, хороший матч. До последнего ничего не было понятно. Мы имели достаточно моментов, но с реализацией в первой половине было не совсем то, чего мы хотим. Но, тем не менее, ребята молодцы, все сражались, и в итоге прорвало нас. Команда раскрепостилась после третьей заброшенной шайбы, в результате чего удалось довести матч до победы. Поздравляю болельщиков с Новым годом и с первой победой в этом году", — сказал Скабелка.