"Хорошее движение, хороший матч. До последнего ничего не было понятно. Мы имели достаточно моментов, но с реализацией в первой половине было не совсем то, чего мы хотим. Но, тем не менее, ребята молодцы, все сражались, и в итоге прорвало нас. Команда раскрепостилась после третьей заброшенной шайбы, в результате чего удалось довести матч до победы. Поздравляю болельщиков с Новым годом и с первой победой в этом году", — сказал Скабелка.