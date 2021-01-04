Клуб "Ванкувер Кэнакс" получил разрешение властей канадской провинции Британская Колумбия на проведение домашних матчей чемпионата НХЛ.

"Рад подтвердить, что введенных усиленных мер по охране здоровья достаточно, чтобы в предстоящем сезоне безопасно проводить игры в Британской Колумбии. Вперед, "Ванкувер", — написал в своем Twitter Джон Хорган, премьер провинции Британская Колумбия, в которую входит Ванкувер.

Ранее стало известно, что самая населенная провинция Канады Онтарио, где находятся столица страны Оттава и крупнейший город Торонто, с 26 декабря вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом. В связи с этим власти провинции пока не дали разрешение на проведение в регионе матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Позднее замглавы НХЛ Билл Дейли сообщил, что руководство лиги договорилось об условиях, при которых канадские клубы смогут проводить домашние матчи регулярного чемпионата.

Старт сезона в НХЛ запланирован на 13 января.