Ларионов: «Готовы быть андердогами и нанести Канаде первый шлепок» 

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с Канадой в полуфинале МЧМ-2021.
«Я не читаю, что говорят, но общаюсь с Баттоном и другими канадскими журналистами. Это хорошая мотивация, если нас ставят ниже Канады. Мы готовы быть андердогами. Мы верим в ребят. Они готовы провести лучший матч в жизни. Игра может повернуться в любую сторону. Мы хотим нанести канадцам первый шлепок.
Трудно узнать что-то новое о команде за три дня до конца чемпионата. Наши ребята были расстроены после игры, но я им сказал, что это все равно победа. Вы должны отдавать должное сопернику. Но в целом ребят понимают, что мы можем играть сильнее. Завтрашний матч станет индикатором того, где мы хотим быть. Давление будет больше на канадцев, чем на нас. Они все же играют дома», — передает слова Ларионова корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.
Полуфинал МЧМ-2021 Канада — Россия пройдет в ночь на 5 января, начало — в 02:00 мск.