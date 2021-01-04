Ларионов: «Готовы быть андердогами и нанести Канаде первый шлепок» 

«Я не читаю, что говорят, но общаюсь с Баттоном и другими канадскими журналистами. Это хорошая мотивация, если нас ставят ниже Канады. Мы готовы быть андердогами. Мы верим в ребят. Они готовы провести лучший матч в жизни. Игра может повернуться в любую сторону. Мы хотим нанести канадцам первый шлепок.