Во вторник, 5 января сборная России по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира встретится с командой Канады. Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.
"Ожидаю, что ребята полетят вперед, будут играть в современный хоккей, не будут сидеть в обороне, а будут искать счастье у чужих ворот, постоянно атаковать", — цитирует Брызгалова Championat.com.
По мнению хоккеиста, российская команда стремится играть в тактический хоккей с большим количеством пасов, однако обладает достаточной мощью, чтобы навязать соперникам силовую борьбу.
"Наши ребята тоже не из теста сделаны, могут и принять удар, и ударить сами. Главное, чтобы клюшки держали на льду и в спину не били", — добавил Брызгалов.
Полуфинальная игра МЧМ, проходящего в канадском Эдмонтоне, начнется в 02:00 по московскому времени. За вторую путевку в финал поборются команды США и Финляндии.