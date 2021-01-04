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Грандиозная драка СССР — Канада. Фетисов и партнеры первыми бились с «Кленовыми листьями» команда на команду: видео 

Sport24 1 час назад
Отсчет пошел на часы. В ночь с понедельника на вторник сборные России и Канады в очередной раз сразятся в плей-офф молодежного чемпионата мира. На этот раз в полуфинале. Уже на первой неделе 2021-го мы увидим один из лавных матчей всего года. В ожидании его Sport24 вспоминает один из ярких эпизодов в истории великого противостояния.
Семидесятые года прошлого века — особенное время для хоккейной истории. Чего стоит хотя бы легендарная Суперсерия-72! До нее лишь изредка побеждаемая на чемпионатах мира и Олимпиадах сборная СССР ни разу не встречалась лицом к лицу с канадскими профессионалами. И вот знаковый момент настал. Оказалось, что советские любители ничуть не уступают звездам НХЛ — они имели все шансы выиграть Суперсерию, если бы не «гол века» в исполнении Пола Хендерсона. Эту шайбу в Канаде просто обожают.
Идем дальше и натыкаемся на Суперсерию-1974. В ней со стороны канадцев выступили команды Всемирной хоккейной ассоциации — лиги, которая безуспешно пыталась конкурировать с НХЛ. Сборная СССР выиграла это противостояние, доказав, что советская хоккейная система работает не хуже канадской. Если не лучше.

«Для Канады эти игры были очень важными. В 1970-х годах мы играли жестко, а вы — элегантно. Мы катались медленно, а вы — артистично. Сегодня наши тренеры учат такой игре, которую вы показали в то время. Спасибо, что вы сделали нас лучше», — говорил пару лет назад тогдашний посол Канады в России Стефан Жобен.

«Мы достойно представили европейский хоккей на североамериканском континенте, играли не за деньги, а за страну. В 1974 году была уверенная победа, но я хочу отдать должное канадцам. Нам всем посчастливилось выйти на площадку с легендарными хоккеистами мира — Бобби Халлом и Горди Хоу. На площадке мы не так дружили, но сегодня, если встречаемся, то мы — друзья, так как понимаем, что сделали очень большое дело», — подчеркивал легендарный Владислав Третьяк.

Но сегодня речь о другой серии матчей между советскими и канадскими хоккеистами. Куда менее известной, но запомнившейся, как минимум, одним ярким эпизодом. В феврале 1974 года хоккеисты ЦСКА рванули в Северную Америку, а затем последовал ответный визит. СССР представляли игроки армейского клуба 1957 и 1958 года рождения, который усилили молодые звезды других клубов — из Челябинска выписали Александра Тыжных, Валерия Евстифеева, Владимира Лапшина и Евгения Новиченко, из Свердловска — Сергея Ляха.
8:2, 21:1, 11:1, 16:6 — в первой части выездного турне советские хоккеисты просто уничтожали соперников. А вот в двух последних матчах все сложилось не так радужно — 4:4 с «Ottawa West Golden Knights» и 1:4 с «Marham Royals». Как объяснить такой резкий спад в результатах? Кажется, команда Анатолия Фирсова просто устала. Хотя есть и заговорщицкая версия о том, что канадцы выпустили на лед более возрастных игроков.
Отправлять «подставных» хоккеистов североамериканцы не решились — в Москву прилетели сверстники армейцев из «Вердум Мэйпл Лифс». Прилетели, чтобы в первом же матче получить 14 шайб. В следующей игре хозяева были чуть гостеприимнее с точки зрения забитых голов — их набралось всего 9. Правда, по ролику, смонтированному для канадских зрителей, можно подумать, что «Вердум Мэйпл Лифс» одержал победу со счетом 2:1.
Но результат в тот день мало кого волновал. Все говорили о первой драке «стенка не стенку» в истории советского-канадского противостояния. Огонь начал разгораться в тот момент, когда нападающий Иван Авдеев въехал в голкипера. Тот не мог подняться со льда и вскоре на льду случился первый спарринг.
Но настоящее веселье началось чуть позже. На лед высыпали все хоккеисты обеих команд, которые разбились на небольшие группы по всему льду. В отдельных стычках победили «Мэйпл Лифс», в других — советские хоккеисты, а один канадец не смог сам уехать с площадки. Выглядело все это очень эпично, даже немного обидно, что об этом побоище спустя почти пять десятков лет вспоминают не очень часто.
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Комментарии 1
Хоккей , Видео , Статьи , Иван Авдеев , Анатолий Фирсов , Пол Хендерсон , Владислав Третьяк , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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