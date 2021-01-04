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Против России будут канадцы и судьи? Этот матч может легко превратиться в большой скандал 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный вопрос перед важнейшим матчем. Разбираемся, как хозяев судили собственные арбитры.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что МЧМ-2021 в Эдмонтоне абсолютно уникальный. Но если к пузырю, строжайшим правилам передвижения в нём и пустым трибунам все были готовы задолго до начала турнира, то беспрецедентное решение Hockey Canada и ИИХФ допустить к обслуживанию матчей на турнире только канадских судей, пусть не разозлило, то точно удивило всех. Ещё никогда в истории МЧМ все арбитры не представляли одну страну. И уж тем более не делали это на домашнем турнире.

«Думаю, все понимают, что приглашение судей из разных стран — это нормальная практика. Но сейчас мы сталкиваемся с форс-мажорной ситуацией и должны быть гибкими, это единственный выход, который мы нашли, и единственный способ, как провести турнир с минимальным риском. Не думаю, что такая практика станет регулярной, но тем не менее мы должны были пойти на такие шаги. Когда мы продолжим играть в хоккей так, как это делали раньше, будем приглашать судей из разных стран», — объяснял это решение президент канадской федерации Скотт Смит. «Hockey Canada гордится 26 канадскими официальными лицами, которые были отобраны для участия в чемпионате мира среди юниоров 2021 года. Хотя это и уникальный год, мы знаем, что эти люди будут с гордостью представлять Канаду, когда выйдут на лед в Эдмонтоне. Наши должностные лица неустанно работали, чтобы достичь этого момента в своей карьере, и быть среди высших должностных лиц Канады — большая честь», — заявил в официальном пресс-релизе старший менеджер судейского департамента Hockey Canada Тодд Андерсон.

Bruce Bennett/Getty Images
Другого объяснения, кроме как «не мы такие — жизнь такая», от канадских функционеров ждать и не стоило. «Ситуация нетипичная, правила пересечения границ ужесточились, болельщиков, которые делают кассу турниру, на трибунах нет, а значит, нет и денег. И вообще, мы заботимся о здоровье спортсменов» — вот к чему сводится аргументация принимающей стороны. В общем, обычное натягивание совы на глобус.
Однако если вы смогли разместить в пузыре больше 200 спортсменов и около сотни человек обслуживающего персонала и сервисменов, прилетевших в Эдмонтон с другого материка, то в чём проблема разместить в отеле ещё два десятка членов судейского состава? Если уж хоккеисты вполне безболезненно перенести обязательный четырёхдневный карантин по прибытии в Канаду и нашли чем заняться, сидя в номерах, то и для арбитров сложностей бы не возникло. В чём принципиальная разница между размещением в пузыре канадского и финского судьи никто нам толком и не объяснил. А хотелось бы.
Юрий Кузьмин, photo.khl.ru 
Тем не менее вопрос о беспристрастности канадских арбитров до начала МЧМ и даже по ходу группового турнира никто всерьёз не поднимал. Было ли пресловутое «домашнее судейство» в матчах с участием сборной Канады в группе B и четвертьфинале с чехами? Скорее нет, чем да. Давайте просто посмотрим, сколько минут провели в меньшинстве хозяева турнира в сравнение с соперниками.
Групповой этап:
Канада (13) — Германия (8)
Канада (6) — Словакия (4)
Канада (12) — Швейцария (12)
Канада (2) — Финляндия (10)
Четвертьфинал (1/4):
Канада (2) — Чехия (2)
Удивляет, что в матче-изнасиловании с немцами команда Андре Туриньи нахватала штрафных минут больше, чем соперник и получила 5+20 за фол Брейдена Шнайдера. В матче со Словакией и Швейцарией судей и вовсе не было видно. Смутить может только количество удалений финнов в матче за первое место группы B. Но если пересмотреть эту игру и увидеть все удаления сборной Суоми, то вопросы можно предъявить только к нарушению Вилле Хейнолы, который под ручку привёз в борт Дилана Холлоуэя. В остальном же арбитры свистели там, где и должны были, а финны оказались банально не готовы к скоростям канадцев. Достаточно посмотреть на то, что к моменту удаления Хейнолы хозяева перебросали соперника со счётом 19-1. В четвертьфинале с чехами судьи практически самоустранились и дежурно свистнули в обе стороны по одному разу. «Домашнего судейства» в матчах сборной Канады мы пока точно не увидели. Да и канадцы пока ни разу не загоняли себя в ситуацию, из которой их бы пришлось вытягивать собственным судьям.
iihf.com 
По большому счёту не было громких скандалов с участием арбитров и в группе А, где играла сборная России. Серьёзные претензии к судьям появились только во время ключевого матча со шведами, когда Бретт Роланд и Картер Сандлак «поддушили» парней Ларионова во втором периоде и напротив пропустили пару фолов от «тре крунур». Естественно, больше всего запомнился эпизод с удалением Михаила Абрамова, поддавшегося на провокацию шведа Арвида Костмара. Да, судьи не увидели, как он несколькими секундами ранее держал руками клюшку Абрамова, но будь они чуть внимательнее и квалифицируй действия россиянина как подсечку, то эмоции Абрамова могли обернуться для сборной России неприятными цифрами 5+20.
Но тогда Ларионов не стал обвинять судей, а вот после напряжённого матча с немцами неожиданно высказался:

«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы — просто попросил судей быть более внимательными. Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры играть в меньшинстве, будем лишь обороняться. Так устроен мир».

Понять Профессора действительно можно. То, что прощалось немцам, нам не прощалось и мгновенно оборачивалось меньшинством. Камешек в сторону судейского столика он бросил справедливо. Но кажется, что на первый взгляд внезапный спич Ларионова вызван не банальным русским «наболело» и вовсе не случайно появился перед полуфиналом, в котором соперник на 99% был известен заранее. Разве это не целенаправленный сигнал канадским судьям о том, что сборная России готова к 2-3 лишним свисткам пользу хозяев и попытка заранее пресечь «домашнее судейство»? Вполне возможно, что именно в полуфинале с Россией канадцам впервые на турнире пригодится помощь полосатых соотечественников.
iihf.com 
Только количество штрафных минут сборной России будет зависеть прежде всего от дисциплины, которая хромает по ходу всего турнира. Если уж парней Ларионова и так удаляли за каждое сомнительное движение клюшкой, то в матче с канадцами вряд ли что-то существенно изменится. А значит, если «кленовые» будут привычно бить и провоцировать, то придётся подставлять вторую щёку и терпеть. Иначе никак. Но любое спорное решение канадских судей способно превратить предстоящий матч в большой скандал.
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Хоккей , Видео , Тодд Андерсон , Михаил Абрамов , Скотт Смит , Юрий Кузьмин , СБОРНАЯ РОССИИ
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