КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели 

Метсола на прошлой неделе одержал с командой две победы в двух матчах, в одной игре он не пропустил ни одной шайбы. По его воротам было нанесено 54 броска, из которых он отразил 96,3%.

Баранцев в трех матчах недели отметился тремя результативными передачами. Жафяров помог своей команде одержать три победы в трех матчах, набрав в них 8 очков (2 гола + 6 передач).