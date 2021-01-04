КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели 

Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола, защитник ярославского "Локомотива" Денис Баранцев и нападающий нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров признаны лучшими игроками прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Метсола на прошлой неделе одержал с командой две победы в двух матчах, в одной игре он не пропустил ни одной шайбы. По его воротам было нанесено 54 броска, из которых он отразил 96,3%.
Баранцев в трех матчах недели отметился тремя результативными передачами. Жафяров помог своей команде одержать три победы в трех матчах, набрав в них 8 очков (2 гола + 6 передач).
Лучшим новичком недели признан форвард "Торпедо" Иван Чехович, в трех матчах набравший 4 (2+2) очка.