Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Матч-центр
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Вердер
Вердер
0 2
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис

«Любое звено русских может забить, это огневая мощь». Что пишут в Канаде о матче с Россией 

Чемпионат.com и ещё 1 3 часа назад
При этом никто не понимает, какие сочетания троек выставит тренер сборной Канады.
Заокеанские обозреватели не могли обойти стороной предстоящий полуфинал МЧМ-2021 между сборными России и Канады. Большую часть внимания у них, конечно, заняла канадская команда, но и россияне были разобраны досконально.

«Ларионов в свои 60 лет смог бы принести пользу бригаде большинства»

«Похоже, что путь Канады к очередному золоту молодёжного чемпионата мира снова пролегает через Россию, учитывая послужной список каждой команды. Два извечных соперника сойдутся в полуфинале. Канадцы трижды обыгрывали русских в финале за последнее десятилетие, но встречи в 1/2 финала были реже. Предыдущий раз на этой стадии команды встречались в 2012 году, когда Россия в Калгари обыграла Канаду со счётом 6:5, а затем уступила шведам в финале», — напомнила обозреватель The Globe and Mail Донна Спенсер.

«Россия против Канады — это всегда хорошо. Нынче нас ждёт повторение прошлогоднего финала, когда канадцы смогли отыграться со счёта 1:3, забив три гола за семь минут, а капитан команды Баррет Хэйтон сыграл ключевую роль. До начала турнира команды уже встречались, и необходимости в дополнительных разговорах теперь нет.
Наставник канадцев Туриньи немного сумасшедший, когда дело доходит до сочетаний нападающих. Он тасовал каждую тройку атаки в матче с чехами, и каждый раз сочетание отличалось от стартового. Ларионов, в свою очередь, сильно отличается от прошлогоднего тренера России Валерия Брагина. Ларионов более болтлив, но он человек, который проповедует владение шайбой. У канадцев почти каждый нападающий первоклассный игрок. У России почти все форварды габаритные и взаимозаменяемые, если не брать в расчёт первое звено с Хуснутдиновым, Подколзиным и Амировым. У русских всё в порядке с физикой, канадцы глубже по составу. «Убийство» меньшинства у сборной России лучше, а сам Ларионов, вероятно, смог бы даже в возрасте 60 лет принести пользу в спецбригаде большинства.
Впрочем, Ларионов — это Ларионов. Один из величайших игроков и член Зала славы, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, большой знаток вина и шахмат. Лучше всего о своих задачах он сказал сам, когда заявил, что хочет послушать гимн России и увидеть российский флаг после окончания турнира», — пишет Джим Мэтисон из Edmonton Journal.

«Россия — это не команда одного звена»

Эксперт телеканала TSN Боб Маккензи отдал должное россиянам, отметив, что сочетание звеньев у Канады представляет настоящую загадку.

«В матче с Чехией наставник сборной Канады Андре Туриньи включил свой „блендер“, полностью перетасовав свои тройки. В третьем периоде Коннор Макмайкл переместился в первое звено, в центр, к Дилану Козенсу и Пейтону Кребсу. Холлоуэй, который до этого играл на левом фланге, переехал в центр второго звена, играя с Пеллетье и Зари. Джек Куинн, который ранее выходил с Байфилдом и иногда с Пеллетье, ушёл на фланг в четвёртую тройку. Туриньи изучал все возможности, поскольку Алекс Ньюхук получил травму. Посмотрим, на каких вариантах он остановится в матче с Россией.

Какие выводы можно сделать после контрольного матча с русскими? Каждый игрок в российской команде — сильный, габаритный и быстрый. У команды хорошая огневая мощь, а наставник Игорь Ларионов делает ставку на владение шайбой. Их первое звено доминирует на льду. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров — это тройка-динамит. Хуснутдинов — настоящий диспетчер, он держит шайбу, Подколзин — драйвовый „двусторонний“ форвард, Амиров — отличный завершитель атак. Он повторил жест Остона Мэттьюса, показывая, что он забил и гол нужно засчитывать. Подколзин — лидер и капитан, настоящая рабочая лошадь своей команды, Хуснутдинов — классический русский центр, дирижёр атак.
Но сборная России — это не команда одного звена. Посмотрите на Василия Пономарёва, который выступает в лиге Квебека, на того же Чинахова, участие которого пока остаётся под вопросом. Это глубокая команда по составу. Любая тройка русских может забить, а особенно осторожными надо быть при игре в большинстве, поскольку Россия использует любую возможность, чтобы что-то создать в атаке, у них очень быстрые игроки.
Что касается травмы Алекса Ньюхука, то это большая потеря. Если он будет готов играть и делать это с полной отдачей, то проблема с центром второго звена будет решена. Если же Ньюхук играть не сможет, то, возможно, Туриньи сразу будет играть в три звена или по крайней мере будет выпускать четвёртую тройку нечасто. Но в любом случае очень много будет зависеть от первой линии, от Кребса, Макмайкла и Козенса», — сказал Маккензи.

«Девон Леви получил приглашение в молодёжную сборную, благодаря блестящему выступлению на юниорском кубке вызова 2019 года в Доусон-Крике. Тогда Шакир Мухамадуллин отличился победным голом в большинстве, а Леви сделал 39 сейвов. Теперь он ждёт второго шанса, он обладает лучшим процентом отражённых бросков на турнире. Тренеры канадской команды не скрывают, что сомневались, сможет ли Леви перенести свою уверенность с юниорского уровня на молодёжный. В понедельник Леви увидит Ярослава Аскарова, который ни разу не играл против канадцев.

Туриньи, вероятно, будет стремиться наложить тройку Макмайкла против топовой тройки россиян во главе с Хуснутдиновым. По слова тренера, Макмайкл здорово действует в обороне, поэтому это может быть главной причиной, по которой Туриньи предпочёл поставить в центр первого звена не Козенса, а именно Макмайкла», — добавил коллега Маккензи из TSN Марк Мастерс.

«Мне нравится, что в нынешней канадской команды каждый может внести свой вклад в результат, есть четыре равных звена. Мы видели это в матче с финнами. Меня это восхитило, поскольку все знают, как нелегко играть с Финляндией. Есть лидер Козенс, который очень здорово выглядит в атаке, он впечатляет. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим многих парней из этой сборной в НХЛ.

Какие давление оказывается на сборную Канаду? Конечно, в социальных сетях болельщики требуют только победы и сравнивают с прошлогодним результатом. Соцсети оказывают на хоккеистов дополнительное давление. В то же время, нельзя отрицать, что для каждого игрока это возможность завоевать медали», — сказал центрфорвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес.
Чемпионат.com: последние новости
«Идите в задницу, чёртовы коммуняки!». Кровавое побоище наших с Канадой на МЧМ «Идите в задницу, чёртовы коммуняки!». Кровавое побоище наших с Канадой на МЧМ Россия — Канада: разбираемся, как канадские арбитры судили свою сборную на МЧМ-2021 Россия — Канада: разбираемся, как канадские арбитры судили свою сборную на МЧМ-2021 Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада на МЧМ в прямом эфире? Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада на МЧМ в прямом эфире?
Комментарии 2
Хоккей , Видео , Игорь Ларионов , Боб Маккензи , Джон Таварес , Василий Пономарев , Ярослав Аскаров , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение