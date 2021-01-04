При этом никто не понимает, какие сочетания троек выставит тренер сборной Канады.

Заокеанские обозреватели не могли обойти стороной предстоящий полуфинал МЧМ-2021 между сборными России и Канады. Большую часть внимания у них, конечно, заняла канадская команда, но и россияне были разобраны досконально.

«Ларионов в свои 60 лет смог бы принести пользу бригаде большинства»

«Похоже, что путь Канады к очередному золоту молодёжного чемпионата мира снова пролегает через Россию, учитывая послужной список каждой команды. Два извечных соперника сойдутся в полуфинале. Канадцы трижды обыгрывали русских в финале за последнее десятилетие, но встречи в 1/2 финала были реже. Предыдущий раз на этой стадии команды встречались в 2012 году, когда Россия в Калгари обыграла Канаду со счётом 6:5, а затем уступила шведам в финале», — напомнила обозреватель The Globe and Mail Донна Спенсер.

«Россия против Канады — это всегда хорошо. Нынче нас ждёт повторение прошлогоднего финала, когда канадцы смогли отыграться со счёта 1:3, забив три гола за семь минут, а капитан команды Баррет Хэйтон сыграл ключевую роль. До начала турнира команды уже встречались, и необходимости в дополнительных разговорах теперь нет.

Наставник канадцев Туриньи немного сумасшедший, когда дело доходит до сочетаний нападающих. Он тасовал каждую тройку атаки в матче с чехами, и каждый раз сочетание отличалось от стартового. Ларионов, в свою очередь, сильно отличается от прошлогоднего тренера России Валерия Брагина. Ларионов более болтлив, но он человек, который проповедует владение шайбой. У канадцев почти каждый нападающий первоклассный игрок. У России почти все форварды габаритные и взаимозаменяемые, если не брать в расчёт первое звено с Хуснутдиновым, Подколзиным и Амировым. У русских всё в порядке с физикой, канадцы глубже по составу. «Убийство» меньшинства у сборной России лучше, а сам Ларионов, вероятно, смог бы даже в возрасте 60 лет принести пользу в спецбригаде большинства.

Впрочем, Ларионов — это Ларионов. Один из величайших игроков и член Зала славы, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, большой знаток вина и шахмат. Лучше всего о своих задачах он сказал сам, когда заявил, что хочет послушать гимн России и увидеть российский флаг после окончания турнира», — пишет Джим Мэтисон из Edmonton Journal.

«Россия — это не команда одного звена»

Эксперт телеканала TSN Боб Маккензи отдал должное россиянам, отметив, что сочетание звеньев у Канады представляет настоящую загадку.

«В матче с Чехией наставник сборной Канады Андре Туриньи включил свой „блендер“, полностью перетасовав свои тройки. В третьем периоде Коннор Макмайкл переместился в первое звено, в центр, к Дилану Козенсу и Пейтону Кребсу. Холлоуэй, который до этого играл на левом фланге, переехал в центр второго звена, играя с Пеллетье и Зари. Джек Куинн, который ранее выходил с Байфилдом и иногда с Пеллетье, ушёл на фланг в четвёртую тройку. Туриньи изучал все возможности, поскольку Алекс Ньюхук получил травму. Посмотрим, на каких вариантах он остановится в матче с Россией.

Какие выводы можно сделать после контрольного матча с русскими? Каждый игрок в российской команде — сильный, габаритный и быстрый. У команды хорошая огневая мощь, а наставник Игорь Ларионов делает ставку на владение шайбой. Их первое звено доминирует на льду. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров — это тройка-динамит. Хуснутдинов — настоящий диспетчер, он держит шайбу, Подколзин — драйвовый „двусторонний“ форвард, Амиров — отличный завершитель атак. Он повторил жест Остона Мэттьюса, показывая, что он забил и гол нужно засчитывать. Подколзин — лидер и капитан, настоящая рабочая лошадь своей команды, Хуснутдинов — классический русский центр, дирижёр атак.

Но сборная России — это не команда одного звена. Посмотрите на Василия Пономарёва , который выступает в лиге Квебека, на того же Чинахова, участие которого пока остаётся под вопросом. Это глубокая команда по составу. Любая тройка русских может забить, а особенно осторожными надо быть при игре в большинстве, поскольку Россия использует любую возможность, чтобы что-то создать в атаке, у них очень быстрые игроки.

Что касается травмы Алекса Ньюхука, то это большая потеря. Если он будет готов играть и делать это с полной отдачей, то проблема с центром второго звена будет решена. Если же Ньюхук играть не сможет, то, возможно, Туриньи сразу будет играть в три звена или по крайней мере будет выпускать четвёртую тройку нечасто. Но в любом случае очень много будет зависеть от первой линии, от Кребса, Макмайкла и Козенса», — сказал Маккензи.

«Девон Леви получил приглашение в молодёжную сборную, благодаря блестящему выступлению на юниорском кубке вызова 2019 года в Доусон-Крике. Тогда Шакир Мухамадуллин отличился победным голом в большинстве, а Леви сделал 39 сейвов. Теперь он ждёт второго шанса, он обладает лучшим процентом отражённых бросков на турнире. Тренеры канадской команды не скрывают, что сомневались, сможет ли Леви перенести свою уверенность с юниорского уровня на молодёжный. В понедельник Леви увидит Ярослава Аскарова, который ни разу не играл против канадцев.

Туриньи, вероятно, будет стремиться наложить тройку Макмайкла против топовой тройки россиян во главе с Хуснутдиновым. По слова тренера, Макмайкл здорово действует в обороне, поэтому это может быть главной причиной, по которой Туриньи предпочёл поставить в центр первого звена не Козенса, а именно Макмайкла», — добавил коллега Маккензи из TSN Марк Мастерс.

«Мне нравится, что в нынешней канадской команды каждый может внести свой вклад в результат, есть четыре равных звена. Мы видели это в матче с финнами. Меня это восхитило, поскольку все знают, как нелегко играть с Финляндией. Есть лидер Козенс, который очень здорово выглядит в атаке, он впечатляет. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим многих парней из этой сборной в НХЛ.