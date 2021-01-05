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Московский хоккейный клуб «Динамо» прервал свою беспроигрышную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, уступив одноименному клубу из Риги.

Поражение в Риге прервало трехматчевую победную серию москвичей. В частности, ранее «Динамо» обыграло в столичном дерби «Спартак» со счетом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

В настоящее время клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками. 6 января столичное «Динамо» на выезде сыграет против казанского «Ак Барса».