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Сборная России по хоккею пропустила четвёртую шайбу в матче с национальной командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Команда Канады забросила четвёртую шайбу на пятой минуте второго периода. Голом отметился Брейден Шнайдер. Передачи на свой счёт записали Райан Судзуки и Доусон Мерсер.

На данный момент сборная России проигрывает команде Канады в полуфинале МЧМ со счётом 0:4.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.