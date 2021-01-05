Россияне в полуфинале турнира проиграли сборной Канады со счетом 0:5 и поборются за бронзовые медали в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Аскаров провел на турнире пять игр и пропустил 13 шайб, отражая 90,97% бросков. Чистяков в шести матчах отметился тремя результативными передачами и заработал показатель полезности "+3". Подколзин в шести встречах забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.