Вратарь Ярослав Аскаров, защитник Семён Чистяков и форвард Василий Подколзин признаны лучшими игроками сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Россияне в полуфинале турнира проиграли сборной Канады со счетом 0:5 и поборются за бронзовые медали в ночь со вторника на среду по московскому времени.
Аскаров провел на турнире пять игр и пропустил 13 шайб, отражая 90,97% бросков. Чистяков в шести матчах отметился тремя результативными передачами и заработал показатель полезности "+3". Подколзин в шести встречах забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.