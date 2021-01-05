Хоккеисты сборной США одолели команду Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира , который проходит в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу американцев. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).

Американцы в финале чемпионата мира сыграют со сборной Канады, которая ранее разгромила команду России (5:0). Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.